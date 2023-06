Health Benefits Of Potato Juice: नियमित पीएंगे आलू का रस तो सेहत को होंगे ये बेमिसाल फायदे

आलू का जूस पीने से आपके स्वास्थ्य और स्किन पर कई तरह के अच्छे प्रभाव पड़ सकते हैं। (Health Benefits Of drinking Potato Juice)

Health Benefits Of Potato Juice: आलू ना केवल एक स्वादिष्ट सब्जी है बल्कि, इसमें पाए जाने वाले कुछ विशेष पोषक तत्वों की वजह से यह सेहत के लिए लाभकारी भी साबित हो सकती है। आलू का सेवन करने से शरीर को पोटैशियम प्राप्त होता है जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। इसके साथ-साथ आलू में विटामिन बी, विटामिन सी सहित कैल्शियम की मात्रा काफी अधिक होती है। आलू आयरन, कॉपर और फास्फोरस का भी अच्छा स्रोत है। ये सभी तत्व शरीर का पोषण करते हैं और शरीर की शक्ति बढ़ाते हैं। (Health Benefits Of Potato Juice In Hindi)

आलू का जूस पीने से होंगे ये स्वास्थ्य लाभ

आलू का सेवन इन्हें उबालकर, भूनकर या अन्य तरीकों से सब्जी, परांठा और फ्राइज के तौर पर किया जाता है। लेकिन, साथ ही साथ आप आलू का जूस भी पी सकते हैं। जी हां, आलू का जूस पीने से आपके स्वास्थ्य और स्किन पर कई तरह के अच्छे प्रभाव पड़ सकते हैं। यहां पढ़ें खाली पेट आलू का ताजा जूस पीने से सेहत को किस तरह के फायदे मिल सकते हैं। (Health Benefits Of drinking Potato Juice)

बढ़ सकती है रोग-प्रतिरोधक शक्ति

जैसा कि आलू में विटामिन सी (Vitamin C) की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसीलिए, इसके सेवन को शरीर के रोग-प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिहाज से फायदेमंद माना जाता है। विटामिन सी एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो मौसमी बीमारियों और संक्रमण से शरीर को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। आमतौर पर आलू के जूस का सेवन लोग खाली पेट (drinking potato juice empty stomach) करते हैं। लेकिन, इस नुस्खे को आजमाने से पहले आप अपने डॉक्टर से विचार-विमर्श कर लें और उनके परामर्श के अनुसार ही इसका सेवन करें।

TRENDING NOW

कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है कंट्रोल

शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कई हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिहाज से आलू के रस का सेवन कारगर माना जा सकता है। दरअसल, आलू में मौजूद डाइटरी फाइबर और विटामिन ए (Vitamin A) , विटामिन बी (Vitamin B) और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल लेवल (Cholesterol Level) को बढ़ने से रोक सकते हैं।

कॉन्स्टिपेशन से मिल सकती है राहत

पाचनशक्ति कमज़ोर होने से लोगों को पेट से जुड़ी विभिन्न समस्याएं (Stomach ailments) होने लगती हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या (Problem of Constipation) भी ऐसी ही एक परेशानी है जो कई लोगों को महसूस होती है। मौजूदा लाइफस्टाइल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित लोगों की संख्या भी काफी अधिक है। अच्छे डाइजेशन के लिए (tips to boost digestive power) आलू के जूस का सेवन एक अच्छा तरीका माना जाता है। क्योंकि, ऐसा कहा जाता है कि आलू का रस खाली पेट पीने से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या कम होती है। आलू में पाए जाने वाले हाई फाइबर की मदद से डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने में सहायता होती है और इससे कॉन्स्टिपेशन भी कम होता है। (Home remedies to get rid of constipation)

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गयी घरेलू नुस्खों से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी नुस्खे को आज़माने या किसी स्वास्थ्य समस्या के इलाज से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी विशेषज्ञ का परामर्श ज़रूर लें।)

You may like to read

RECOMMENDED STORIES