हेल्थ के लिए मीठा जहर है शक्कर, चीनी छोड़ देने से घटता है मोटापा, होते हैं ये 3 फायदे भी

एक्सपर्ट्स की मानें तो कभी- कभार इन चीजों का स्वाद लेने में कोई बुराई नहीं लेकिन, नियमित स्तर पर या बहुत अधिक मात्रा में शक्कर वाली मीठी चीजों का सेवन करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

Health benefits of cutting on Sugar: शक्कर मिलाने से जहां ड्रिंक्स, मिठाइयां और पकवानों का स्वाद बढ़ता है और लोग उनका सेवन भी काफी चाव से करते हैं। वहीं, बच्चों और बड़ों के लिए भी मार्केट में कई प्रकार के ड्रिंक्स, कुकीज और कैंडी जैसे कई फूड्स बाजार में उपलब्ध हैं जो स्वादिष्ट तो होते हैं लेकिन, उनमें चीनी की मात्रा काफी अधिक होती है। वहीं, एक्सपर्ट्स की मानें तो कभी- कभार इन चीजों का स्वाद लेने में कोई बुराई नहीं लेकिन, नियमित स्तर पर या बहुत अधिक मात्रा में शक्कर वाली मीठी चीजों का सेवन करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

एक्सपर्ट्स के अनुसार, किसी भी वयस्क व्यक्ति को दिनभर में शक्कर का सेवन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके दैनिक कैलोरी इंटेक में से केवल 5 प्रतिशत कैलोरी शक्कर से प्राप्त होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि दिनभग में लोगों को 30 ग्राम से अधिक शक्कर का सेवन नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार, सफेद शक्कर जो कि अधिकांश ड्रिंक्स, फ्रूट जूस के अलावा बिस्किट, केक और चॉकलेट जैसी मीठी चीजों में पाया जाता है। (Health benefits of cutting on Sugar in Hindi)

TRENDING NOW

इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स कम मात्रा में चीनी का सेवन करने की सलाह देते हैं। इसी तरह डायबिटीज और मोटापे के शिकार लोगों को पूरी तरह से चीनी से परहेज करने की सलाह दी जाती है। शक्कर छोड़ने के बाद कई लोगों को कुछ परेशानियां भी होती हैं। लेकिन, धीरे-धीरे इन परेशानियों से भी आराम मिल सकता है और स्वास्थ्य में सुधार भी हो सकता है। यहां पढ़ें शक्कर छोड़ना कैसे आपके स्वास्थ्य के लिहाज से एक अच्छा निर्णय साबित हो सकता है।

शक्कर ना खाने के फायदे (Health Benefits of quitting Sugar)

चीनी छोड़ने के बाद ब्लड प्रेशर लेवल नियंत्रित होने लगता है।

शक्कर को ब्लैंक कैलोरी का स्रोत माना जाता है। इसीलिए, जब कोई व्यक्ति शक्कर खाने से परहेज करने लगता है तो उसका डेली कैलोरी इंटेक भी घट जाता है। इससे शरीर में फैट कम जमा होता है और मोटापा भी घटता है।

शक्कर ना खाने से इंसुलिन लेवल संतुलित होता है और डायबिटीज कंट्रोल में रखना आसान हो सकता है।

दांतों और मसूड़ों की हेल्थ पर भी चीनी के सेवन से बुरा असर पड़ता है। शक्कर छोड़ देने से दांतों में कैविटी, मसूड़ों में सड़न और बैक्टेरिया आदि की समस्या भी कम हो जाती है।

RECOMMENDED STORIES