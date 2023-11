सर्दियों में इस समय खाएं ककड़ी का रायता, दूर हो जाएंगी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स

सर्दियों में लोगों को कम प्यास लगती है और ऐसे में ककड़ी खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं सर्दियों में ककड़ी खाने के अन्य फायदे क्या हैं?

Cucumber in winters health benefits: ककड़ी और खीरा जैसी सब्जियों को हमेशा गर्मियों के मौसम से जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होने के कारण चिलचिलाती गर्मियों के मौसम में यह शरीर को ठंडक देता है और बॉडी टेम्परेचर को संतुलित रखने का काम करता है। लेकिन ककड़ी का सेवन हर मौसम में फायदेमंद साबित हो सकता है बस आप इसे सही समय पर और सही तरीके से खाएं। (right way to eat cucumber in winters)

ककड़ी में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें पानी की मात्रा काफी अधिक होती है साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स (antioxidants), विटामिंस (vitamins) और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में ककड़ी (nutrients in cucumber) में मौजूद होते हैं। सर्दियों में लोगों को कम प्यास लगती है और ऐसे में ककड़ी खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं सर्दियों में ककड़ी खाने के अन्य फायदे क्या हैं?

सर्दियों में ककड़ी कब खानी चाहिए? (Health benefits of Cucumber in winters)

चूंकि ठंड के मौसम में पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। ऐसे में सुबह या रात में ककड़ी खाने से आपको पेट फूलने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। सर्दियों में ककड़ी लंच में सलाद या रायता में मिलाकर खाने से ज्यादा फायदा मिलता है।

सर्दियों में ककड़ी खाने के फायदे क्या हैं?

यह एक लो-कैलोरी फूड है और इसीलिए ककड़ी खाने से आपको वजन कंट्रोल में रखने में आसानी होती है। इसमें फाइपर की मात्रा भी अधिक होती है। ऐसे में ककड़ी का सेवन डाइजेस्टिव पॉवर बढ़ाता है ककड़ी खाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। हड्डियों के लिए जरूरी विटामिन के ककड़ी में बहुत अधिक पाए जाते हैं। ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और लम्बे समय तक उन्हें स्वस्थ रखते हैं। हार्ट के लिए भी ककड़ी खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। ककड़ी और खीरा खाने से ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में रहता है। ककड़ी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है। स्किन के लिए भी ककड़ी खाना अच्छा है। इससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है और ककड़ी के एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को क्लिर और हेल्दी रखते हैं।