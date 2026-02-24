Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Hair loss due to vitamin b12 deficiency: बदलती जीवनशैली, तनाव, प्रदूषण और गलत खानपान के साथ-साथ शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी के कारण बालों का झड़ना आम मानी जाती है। दिल्ली के एलांटिस हेल्थ की सीनियर डर्मोटॉलिजिस्ट डॉ. चांदनी जैन गुप्ता के अनुसार, बालों की जड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कई विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। जब शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो बाल कमजोर होकर टूटने और झड़ने लगते हैं।
डॉ. चांदनी जैन गुप्ता के अनुसार, यदि बाल लगातार झड़रहे हैं, पतले हो रहे हैं या उनकी चमक खत्म हो रही है, तो यह पोषण की कमी का संकेत हो सकता है। बाल केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन उनकी जड़ों को पोषण देने के लिए विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट आवश्यक होते हैं। शरीर में पोषण की कमी होने पर हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो जाते हैं, जिससे बाल तेजी से झड़ने लगते हैं।
डॉक्टर बताते हैं कि बालों के झड़ने की समस्या होने पर कुछ फल खाए जाए तो यह कुछ हद तक राहत दिला सकते हैं।
इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. चांदनी जैन गुप्ता बताती हैं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ फलों या सब्जियों को डाइट में शामिल करके बालों का झड़ना और गिरना बंद नहीं किया जा सकता है। बालों का झड़ना रोकने के लिए संपूर्ण खानपान को संतुलित करना जरूरी है। इसके अलावा बालों का झड़ना बंद हो इसके लिए ऑयलिंग, स्कैल्प मसाज जैसी चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
