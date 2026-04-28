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गर्मी में कितना जरूरी है गोंद कतीरा का सेवन? जानें इसे खाने से क्या-क्या होता है

Gond Katira Benefits: आयुर्वेद में गोंद कतीरे को बेहद लाभकारी बताया गया है। गर्मी के मौसम में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इससे पेट को ठंडक मिलती है।

गर्मी में कितना जरूरी है गोंद कतीरा का सेवन? जानें इसे खाने से क्या-क्या होता है
gond katira benefits
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Sugeeta Mutreja

Written by Anju Rawat |Updated : April 28, 2026 8:23 PM IST

Gond Katira Benefits in Hindi: क्या आप किसी ऐसी चीज की तलाश में हैं, जो शरीर को ठंडक दे, शरीर की जलन शांत करे और गर्मी से राहत दिलाए? यानी जो गर्मी के लिए सबसे बेस्ट हो। अगर हां, तो गोंद कतीरा एक ऐसी चीज है, जिसे गर्मी के मौसम के लिए बेस्ट बताया गया है। आयुर्वेद में गोंद कतीरे को अनमोल खजाने के रूप में देखा जाता है। गर्मी के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होता है। दरअसल, इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मी के मौसम के लिए इसे बेस्ट माना जाता है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि गर्मी में गोंद कतीरा का सेवन करना कितना फायदेमंद होता है?

गर्मी में गोंद कतीरा क्यों है जरूरी?

  • गर्मी के मौसम में गोंद कतीरा शरीर को हाइड्रेट रखता है और पित्त दोष को बढ़ने से रोकता है।
  • गोंद कतीरा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इससे लू लगने का खतरा कम होता है।
  • यह शरीर की गर्मी को शांत करता है और ठंडक बनाए रखने में मदद करता है।
  • गोंद कतीरा एनर्जी बूस्ट के तौर पर भी काम करता है। यह थकान और कमजोरी को दूर करता है।

गर्मी में गोंद कतीरा खाने के फायदे

गर्मी के मौसम में गोंद कतीरा खाने की सलाह दी जाती है। इसके सेवन से शरीर को कई लाभ मिलते हैं।

1. पेट की समस्याओं में आराम दिलाए

गर्मियों में गोंद कतीरा खाने से पाचन-तंत्र में सुधार होता है। इससे पेट से जुड़ी समस्याओं में आराम मिलता है। दरअसल, गोंद कतीरा में फाइबर अधिक होता है, जो कब्ज, एसिडिटी और पेट की जलन जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है।

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2. हाथ-पैरों की जलन कम होती है

अगर आपको गर्मी के मौसम में हाथ-पैरों में जलन रहती है तो गोंद कतीरा का सेवन फायदेमंद हो सकता है। गर्मी के मौसम में कई लोगों को तलवों और हथेलियों में जलन महसूस होती है। इसके लिए आप गोंद कतीरा को रातभर पानी में भिगोकर रखें और सुबह मिश्री के साथ इसका सेवन करें। इससे आपको जलन में काफी आराम मिलेगा।

3. नाक से खून आने का इलाज

तेज धूप और गर्मी की वजह से नाक से खून आने की समस्या हो जाती है, जिसे नकसीर भी कहा जाता है। अगर आपको गर्मी में नाक से खून आने की समस्या हो रही है, तो गोंद कतीरा का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसे खाने से शरीर को शांत करने में मदद मिलती है।

4. स्किन के लिए फायदेमंद

गोंत कतीरा को त्वचा के लिए भी लाभकारी बताया गया है। गोंद कतीरा में एंटी-एजिंग गुण होते हैं, जो चेहरे की झुर्रियों और फाइन लाइंस को मिटाने में असरदार होते हैं। गोंद कतीरा ड्रिंक पीने से गर्मी में धूप से झुलसी त्वचा से भी राहत मिलती है। इससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है और दाग-धब्बों से छुटकारा मिलता है।

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गोंद कतीरा का सेवन कैसे करें?

  • आप गोंद कतीरे के 2-3 टुकड़े लें। इन्हें रातभर पानी में भिगोकर रखें।
  • सुबह यह फूलकर सफेद जेली जैसा दिखने लगेगा।
  • अब एक गिलास पानी लें, इसमें एक चम्मच गोंद कतीरा मिलाएं।
  • इसमें नींबू का रस, मिश्री और पुदीने के पत्तों का रस मिलाएं।
  • इस ड्रिंक को रोजाना पीना लाभकारी हो सकता है।
  • आप चाहें तो गोंद कतीरा को दूध, शरबत या दही में मिलाकर भी ले सकते हैं।

गर्मी में आप भी गोंद कतीरा का सेवन कर सकते हैं। लेकिन, अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है या इससे एलर्जी है तो डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करें। वहीं, सर्दी के मौसम में इसका सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और सर्दी-जुकाम का खतरा बढ़ सकता है।

FAQs

गोंद कतीरे को सीधा खाया जा सकता है?

नहीं, गोंद कतीरे को भिगोकर और दूध, शिंकजी या दही के साथ मिलाकर खाया जाता है।

गोंद कतीरे की तासीर क्या होती है?

गोंद कतीरे की तासीर बेहद ठंडी होती है। यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है।

गोंद कतीरा का सेवन किस मौसम में बेस्ट है?

गर्मी के मौसम में गोंद कतीरा का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More