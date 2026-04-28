गर्मी में कितना जरूरी है गोंद कतीरा का सेवन? जानें इसे खाने से क्या-क्या होता है

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Gond Katira Benefits in Hindi: क्या आप किसी ऐसी चीज की तलाश में हैं, जो शरीर को ठंडक दे, शरीर की जलन शांत करे और गर्मी से राहत दिलाए? यानी जो गर्मी के लिए सबसे बेस्ट हो। अगर हां, तो गोंद कतीरा एक ऐसी चीज है, जिसे गर्मी के मौसम के लिए बेस्ट बताया गया है। आयुर्वेद में गोंद कतीरे को अनमोल खजाने के रूप में देखा जाता है। गर्मी के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होता है। दरअसल, इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मी के मौसम के लिए इसे बेस्ट माना जाता है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि गर्मी में गोंद कतीरा का सेवन करना कितना फायदेमंद होता है?
गर्मी के मौसम में गोंद कतीरा खाने की सलाह दी जाती है। इसके सेवन से शरीर को कई लाभ मिलते हैं।
गर्मियों में गोंद कतीरा खाने से पाचन-तंत्र में सुधार होता है। इससे पेट से जुड़ी समस्याओं में आराम मिलता है। दरअसल, गोंद कतीरा में फाइबर अधिक होता है, जो कब्ज, एसिडिटी और पेट की जलन जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है।
अगर आपको गर्मी के मौसम में हाथ-पैरों में जलन रहती है तो गोंद कतीरा का सेवन फायदेमंद हो सकता है। गर्मी के मौसम में कई लोगों को तलवों और हथेलियों में जलन महसूस होती है। इसके लिए आप गोंद कतीरा को रातभर पानी में भिगोकर रखें और सुबह मिश्री के साथ इसका सेवन करें। इससे आपको जलन में काफी आराम मिलेगा।
तेज धूप और गर्मी की वजह से नाक से खून आने की समस्या हो जाती है, जिसे नकसीर भी कहा जाता है। अगर आपको गर्मी में नाक से खून आने की समस्या हो रही है, तो गोंद कतीरा का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसे खाने से शरीर को शांत करने में मदद मिलती है।
गोंत कतीरा को त्वचा के लिए भी लाभकारी बताया गया है। गोंद कतीरा में एंटी-एजिंग गुण होते हैं, जो चेहरे की झुर्रियों और फाइन लाइंस को मिटाने में असरदार होते हैं। गोंद कतीरा ड्रिंक पीने से गर्मी में धूप से झुलसी त्वचा से भी राहत मिलती है। इससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है और दाग-धब्बों से छुटकारा मिलता है।
गर्मी में आप भी गोंद कतीरा का सेवन कर सकते हैं। लेकिन, अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है या इससे एलर्जी है तो डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करें। वहीं, सर्दी के मौसम में इसका सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और सर्दी-जुकाम का खतरा बढ़ सकता है।
नहीं, गोंद कतीरे को भिगोकर और दूध, शिंकजी या दही के साथ मिलाकर खाया जाता है।
गोंद कतीरे की तासीर बेहद ठंडी होती है। यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है।
गर्मी के मौसम में गोंद कतीरा का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है।
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