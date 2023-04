घी में मिलाकर खाएं ये 4 चीजें, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं करेगी परेशान, जानें अन्य फायदे

घी को दूसरी चीजों के साथ मिलाकर खाने के फायदे

घी खाने के सेहत लाभ कई होते हैं, लेकिन जब आप घी में कुछ चीजों को मिलाकर सेवन करते हैं, तो उसका लाभ अधिक होता है। जानें, किन चीजों के साथ घी का सेवन करना होता है अधिक हेल्दी....

Benefits of Ghee in Hindi: घी हर घर में उपलब्ध होता है। घी (Ghee in Hindi) का इस्तेमाल ज्यादातर दाल, रोटी, खिचड़ी, हलवा, मिठाई आदि में किया जाता है। आधा चम्मच घी यदि भोजन में पड़ जाए, तो इससे खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। हालांकि, कुछ लोग घी खाने से इसलिए बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह वजन बढ़ाता है। लेकिन, ऐसा नहीं है। घी सेहत के लिए काफी हेल्दी होता (Ghee Benefits in Hindi) है और सीमित मात्रा में घी के सेवन से वजन नहीं बढ़ता है। वैसे अब तक आप घी सादा ही किसी भी चीज में डालकर खाते होंगे, अब आप कुछ चीजों को घी में मिलाकर (ghee combination) खाएं। सेहत को कई फायदे होंगे। घी के साथ किन चीजों का कॉम्बिनेशन (Ghee Combination with other Foods) किया जा सकता है, हम आपको बताते हैं....

घी में मिलाएं लहसुन

घी गर्म करें। इसमें एक-दो लहसुन की कली काटकर डालें (ghee garlic combination)। इसे पकाएं और हल्का गुनगुना खाएं। इससे आप दाल में तड़का भी लगा सकते हैं। घी में लहसुन पकाकर (ghee combination) खाने से स्वाद के साथ सेहत भी बनती है। लहसुन सूजन दूर करती है। उच्च रक्तचाप को कम करती है।

घी तो हेल्दी (Benefits of Ghee) है ही, हल्दी भी सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होती है। यदि आप एक चम्मच गर्म घी में 1 चौथाई हल्दी पाउडर मिलाकर सेवन करते हैं, तो ना सिर्फ वजन कम होगा, बल्कि किडनी, हार्ट भी स्वस्थ रह सकते हैं। यदि शरीर में सूजन की समस्या है, तो घी-हल्दी का मिश्रण खाना फायदा पहुंचा सकता है। इससे शरीर में होने वाले दर्द को भी ठीक कर सकते हैं।

घी में मिलाएं तुलसी की पत्तियां

घी को गर्म करें। उसमें कुछ तुलसी की पत्तियां डाल दें। अब इसका सेवन आप दाल, सब्जी, रोटी किसी भी खाने की चीज पर लगाकर करें। तुलसी में मौजूद पोषक तत्व के गुण भी घी में मिल जाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए आप तुलसी वाला घी खा सकते हैं। इससे सर्दी-जुकाम से भी बचाव हो सकता है। ब्लड शुगर लेवल हाई नहीं होने देता है।

दालचीनी एक बेहद ही फायदेमंद हर्ब या जड़ी-बूटी है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल तत्व होते हैं, जो कई गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाए रखने के काम करते हैं। दालचीनी पाउडर को एक चम्मच घी में मिलाकर हल्का पका लें। आप घी में पाउडर की चगह दालचीनी स्टिक को भी गर्म कर सकते हैं। इससे घी में दालचीनी का सारा स्वाद मिल जाएगा। इस घी के सेवन से पेट दर्द दूर हो सकता है। जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, वे भी इसका सेवन कर सकते हैं।