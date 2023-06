Atta vs Maida Benefits: गेहूं का आटा या मैदा? सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद, जानें

Atta vs Maida: स्वाद में मैदे से बनी चीजें बेशक आपको अच्छी लगती हों, लेकिन ये गेहूं से बने आटे (Wheat flour) की तुलना में अधिक हेल्दी नहीं होते हैं। क्यों? जानते हैं।

Atta or Maida Which is Better for Health: त्योहारों में अक्सर हर घर में पूरी, छोले-भटूरे आदि बनाई जाती है। नॉर्मल लाइफ में भी लोग नान, कुलचे, ब्रेड, मोमोज खूब खाना पसंद करते हैं। इनमें से एक-दो चीजें गेहूं के आटे से बनाई जाती है, तो ज्यादातर खाद्य पदार्थ में मैदे का भरपूर इस्तेमाल होता है। स्वाद में मैदे से बनी चीजें बेशक आपको अच्छी लगती हों, लेकिन ये गेहूं से बने आटे की तुलना में अधिक हेल्दी नहीं होते हैं। मैदा (Atta vs Maida benefits) आटे का बेहतर और हेल्दी विकल्प नहीं हो सकता है। जब मैदा (Refined flour) बनाया जाता है, तो अनाज से चोकर निकाल दिया जाता है। ऐसे में गेहूं के मुकाबले इसमें पोषक तत्वों की भारी कमी हो जाती है।

गेहूं का आटा या मैदा क्या है हेल्दी?

डाइटिशियन सोनिया नारंग का कहना है कि मैदे (Maida)की तुलना में गेहूं का आटा सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद (Atta or Maida) होता है। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है दोनों में मौजूद फाइबर तत्व की मात्रा। 1/2 कप मैदे में लगभग 1.3 ग्राम फाइबर होता है, जबकि गेहूं के आटे में उसी मात्रा लगभग 6.4 ग्राम फाइबर होता है। ऐसे में गेहूं से तैयार चीजों जैसे ब्रेड, रोटी खाने से पेट स्वस्थ रहता है। कब्ज की समस्या नहीं होती है।

आटा खाने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल सामान्य रहता है। वजन कम करने में भी ये सहायक है। गेहूं के आटे (Wheat flour) में कई तरह के विटामिंस जैसे फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी1, बी3 और बी5 मौजूद होते हैं। ये भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में मदद करते हैं। इसके अलावा, गेहूं के आटे (Gehun ka atta vs Maida) में अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो चिंता, अनिद्रा और सिर दर्द दूर करते हैं।

वजन कम करे गेहूं का आटा (Wheat flour Benefits)

यदि आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो मैदे का सेवन बंद कर दें। गेहूं के आटे में असंतृप्त वसा होती है, जो वजन घटाने के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही इसमें मौजूद फाइबर भी भूख का अहसास जल्दी नहीं होने देता है। ऐसे में वजन कम करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। गेहूं के आटे के सेवन से टाइप 2 डायबिटीज और हृदय रोगों के होने की संभावना को कम किया जा सकता है।