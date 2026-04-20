डिहाइड्रेशन से लेकर Heat Stroke तक में फायदेमंद है आम पन्ना, गर्मियों में पीने से मिलेंगे ढेरों फायदे

Aam Panna Benefits in Hindi: आम पन्ना को कच्चे आम के साथ तैयार किया जाता है। आम पन्ना में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं।

गर्मियों में आम पन्ना सेहत के लिए फायदेमंद होता है।

Garmiyon mein Aam Panna Peene ke Fayde: अप्रैल को महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है और देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। अप्रैल का ये हाल तो 1 पल के लिए सोचकर देखिए मई, जून और जुलाई में गर्मी कैसा सितम दिखाएगी। गर्मी का मौसम अपने साथ तेज लू और पसीना लेकर आता है। गर्मियों में ज्यादा पसीना आने के कारण प्यास ज्यादा लगती है। प्यास लगने पर पानी पीना स्वभाविक है, लेकिन पानी सिर्फ प्यास को बुझाता। गर्मी में पसीने के कारण शरीर से निकलने वाले पोषण तत्वों को पूरा करने के लिए कुछ खास चाहिए होता है। ऐसे में आम पन्ना आपकी मदद कर सकता है। आम पन्ना में विभिन्न प्रकार के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। गर्मियों में आम पन्ना पीने से शरीर को हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचाने में मदद मिलती है। तो चलिए जानते हैं गर्मियों में आम पन्ना पीने से सेहत को क्या- क्या फायदे (Health Benefits of Aam Panna) मिलते हैं।

गर्मियों में आम पन्ना पीने के फायदे

जयपुर की महात्मा गांधी अस्पताल की न्यूट्रिशनिस्ट प्रांजल कुमत बताती हैं कि आम पन्ना में विटामिन- सी, विटामिन, मिनरल्स, सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट्स और फाइबर के गुण पाए जाते हैं। गर्मियों में जब ज्यादा पसीना आने के कारण शरीर में पानी और सोडियम की कमी हो जाती है, तब आम पन्ना पीना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

आम पन्ना में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है।

1. हीट स्ट्रोक की परेशानी को कम करता है आम पन्ना

गर्मी में पसीने के कारण शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स बड़ी मात्रा में निकल जाता है। आम पन्ना पीने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा को बनाए रखने में मदद मिलती है। आम पन्ना का सोडियम शरीर को एनर्जी देकर आपको गर्मी में होने वाली शारीरिक थकान से बचाता है।

2. आम पन्ना करता है लू से बचाव

तेज धूप के कारण गर्मियों में लू लगना एक आम समस्या है। लू से बचाव करने में भी आम पन्ना बहुत फायदेमंद होता है। आम पन्ना शरीर को अंदर से ठंडा रखता है। इस ड्रिंक को पीने से हीट स्ट्रोक की समस्या से बचाव करने में मदद मिलती है। आम पन्ना गर्मियों में शरीर के तापमान को भी संतुलित करने में फायदेमंद होता है।

3. पाचन को करता है बेहतर

आम पन्ना को बनाने के लिए कच्चे आम, जीरा और काला नमक का इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में आम पन्ना पीने से पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने में मदद मिलती है। यह खट्टा और मीठा ड्रिंक आपको गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।

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4. स्किन के लिए फायदेमंद है आम पन्ना

आम पन्ना में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। गर्मियों में आम पन्ना पीने से पिंपल्स, स्किन की डलनेस को कम करने में मदद मिलती है।

5. रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है

आम पन्ना में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। गर्मियों में रोजाना आम पन्ना पीने से शरीर को संक्रमण से लड़ने की क्षमता मिलती है। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और गर्मी में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव करने में मदद मिलती है।

इन सबके अलावा गर्मियों में आम पन्ना पीने से शारीरिक थकान, वजन घटाने में भी मदद मिलती है। इस बार गर्मियों में आप भी प्यास लगने पर आम पन्ना ट्राई करें। आम पन्ना आपको ढेर सारे फायदे पहुंचाएगा।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।