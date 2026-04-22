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गर्मी में फल खा रहे हैं? जानिए कब और कितना खाना है सही

गर्मियों में मिलने वाले फलों का सेवन अक्सर हम लिमिट से ज्यादा करते हैं, क्योंकि इस सीजन का फल काफी रसदार और स्वादिष्ट माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फलों का गलत तरीके से सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। जानते हैं इस बारे में-

गर्मी में फल खा रहे हैं? जानिए कब और कितना खाना है सही
Fruits in Summer
VerifiedMedically Reviewed By: Swetha. A

Written by Kishori Mishra |Published : April 22, 2026 4:13 PM IST

गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है। इस सीजन में कई तरह के फल मार्केट में आते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद साबित  हो सकते हैं। गर्मी के सीजन में मिलने वाले फल हमारे शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। इसके साथ इन फलों में कई जरूरी विटामिन्स और फाइबर होते  हैं, जो हमारे शरीर को गर्मी से लड़ने में प्रभावी साबित हो सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि फल कब और कितनी मात्रा में खाने चाहिए, क्योंकि गलत समय या अधिक मात्रा में सेवन से ब्लड शुगर बढ़ सकता है और पाचन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इस विषय की जानकारी के लिए हमने हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल की डिप्टी चीफ डायटीशियन डॉ. ए श्वेता से बातचीत की है। आइए जानते हैं क्या कहती हैं डायटीशियन

फल खाने का सही समय क्या है?

गर्मियों में फल खाने का सबसे अच्छा समय मिड-मॉर्निंग यानि सुबह 10–11 बजे और लेट आफ्टरनून यानि शाम 4–5 बजे होता है। इस समय शरीर को ताजगी और ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसे फल आसानी से पूरा करते हैं। अगर आप संतुलित एनर्जी चाहते हैं, तो फलों के साथ दही या कुछ नट्स भी ले सकते हैं। इससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है।

ध्यान रखें कि भारी भोजन के तुरंत बाद फल खाने से बचें, क्योंकि इससे पेट में फर्मेंटेशन हो सकता है, जिससे गैस और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। हालांकि, रात में अगर हल्की भूख लगे तो सोने से पहले पपीते का छोटा टुकड़ा खाया जा सकता है।

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गर्मी में कितनी मात्रा में खाएं फल?

  • एक दिन में 2–3 सर्विंग फल खाना पर्याप्त होता है, जहां एक सर्विंग लगभग 150–200 ग्राम होती है।
  • तरबूज और खरबूजा जैसे फल पानी से भरपूर होते हैं, लेकिन इनमें शुगर भी ज्यादा होती है, इसलिए इनकी मात्रा आधा कटोरा तक ही सीमित रखें।
  • वहीं, सेब, अमरूद और बेरीज जैसे फल काफी अच्छे ऑप्शनल होते हैं, क्योंकि ये लो-ग्लाइसेमिक होते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।

गर्मियों में ज्यादा फल खाने के नुकसान क्या हैं?

डायटीशियन कहती हैं हमारे शरीर के लिए फलों का सेवन फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अधिक मात्रा में फलों के सेवन से शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर आप अधिक फ्रक्टोज का सेवन करते हैं, तो इससे लिवर पर दबाव पड़ सकता है। मुख्य रूप से डायबिटीज या फिर शुगर लेवल जिनका हाई रहता है, उन्हें फलों का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए।

अंतिम में क्या कहती हैं डायटीशियन?

फल शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे-

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  • हमेशा मौसमी और स्थानीय फलों का सेवन करें।
  • आम जैसे फलों का सेवन सीमित मात्रा में करें, दिन में एक छोटा आम पर्याप्त है)
  • फलों को अच्छी तरह धोकर ही खाएं, ताकि कीटनाशकों का असर कम हो।
  • फलों को कभी भी मुख्य भोजन का ऑप्शन न बनाएं
  • पूरे दिन पर्याप्त पानी पीते रहें।

Disclaimer : गर्मियों में फल खाना शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन सही समय, सही मात्रा और सही चुनाव बेहद जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी अपनाकर आप फलों का पूरा फायदा उठा सकते हैं और गर्मी में खुद को स्वस्थ रख सकते हैं।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More