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गर्मियों में शरीर को ठंडा रखेगी सौंफ, जानिए खाने के 5 आसान तरीके; जिससे मन रहेगा Cool

गर्मियों में सौंफ का सेवन करने से न सिर्फ शरीर को अंदर से ठंडक मिलती है, बल्कि यह पाचन से जुड़ी समस्याओं और स्किन की खूबसूरती बढ़ाने (Garmi Me Saunf Khane ke Fayde) का भी काम करता है।

गर्मियों में शरीर को ठंडा रखेगी सौंफ, जानिए खाने के 5 आसान तरीके; जिससे मन रहेगा Cool

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 25, 2026 1:52 PM IST

देश के कई हिस्सों में अभी से गर्मी पड़ने लगी है। गर्मी आते ही डिहाइड्रेशन, एसिडिटी और पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे में लोग शरीर को ठंडा रखने के लिए कई तरह के उपायों को अपनाते हैं। इन उपायों में सबसे ऊपर नाम आता है सौंफ (Fennel Seeds) का। आयुर्वेद में सौंफ को ठंडी तासीर वाला मसाला माना गया है। गर्मियों में सौंफ का सेवन करने से न सिर्फ शरीर को अंदर से ठंडक मिलती है, बल्कि यह पाचन से जुड़ी समस्याओं और स्किन की खूबसूरती बढ़ाने (Garmi Me Saunf Khane ke Fayde) का भी काम करता है।

fennel for bloating

गर्मियों में सौंफ खाने के फायदे

  1. शरीर को दे ठंडक- जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सौंफ की तासीर ठंडी होती है। आयुर्वेद कहता है कि गर्मियों में सौंफ का सेवन किया जाए तो यह शरीर की अंदर की गर्मी को कम करता है। इसके साथ ही, लू से बचाव करता है।
  2. पाचन की बीमारी करें दूर- गर्मियों के मौसम में अगर आपको गैस, एसिडिटी और अपच की परेशानी होती है, तो भी सौंफ का सेवन आपके लिए फायदेमंद होता है। सौंफ के पोषक तत्व शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाकर पेट की गर्मी को शांत करते हैं। इससे पाचन से जुड़ी बीमारी दूर होती है।
  3. वेट लॉस में मदद- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि सौंफ मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। गर्मियों में जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो सौंफ आपके लिए बेहतर विकल्प बन सकता है।
  4. स्किन की परेशानी करें कम- सौंफ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं। गर्मियों में पिंपल्स और एक्ने को दूर करने में सौंफ का सेवन फायदेमंद हो
  5. डिहाइड्रेशन से बचाव- गर्मियों में धूप, लू के कारण अक्सर लोगों को डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। इससे बचाव करने में भी सौंफ अच्छा ऑप्शन है। सौंफ शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाकर शरीर में पानी की कमी को दूर करता है।

गर्मियों में सौंफ कैसे खाएं?

  1. सीधे चबाएं- सौंफ के दाने हल्के मीठे होते हैं। गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए आप सीधे सौंफ के दानों को चबा सकते हैं।
  2. सौंफ का पानी- गर्मियों में सौंफ खाने का सबसे आसान तरीका है, इसका पानी पीना। 1 चम्मच सौंफ को रातभर पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को छानकर पिएं।
  3. सौंफ का शरबत- सौंफ को पीसकर इसका पाउडर बना लें। इसके बाद 1 गिलास ठंडे पानी में 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, थोड़ा शहद या मिश्री और गुलाब जल मिलाएं। आपका सौंफ का शरबत तैयार हो चुका है।
  4. सौंफ की चाय- गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए सौंफ की चाय भी पी जा सकती है। सौंफ की चाय बनाने के लिए एक पैन में 1 गिलास पानी और 1 चम्मच सौंफ डालकर उबालें। इसे छलनी की मदद से छानकर पिएं।
  5. सौंफ पाउडर- सौंफ को पीसकर पाउडर बना लें और इसे पानी या दूध के साथ लें। इसके अलावा भी आप कई तरीकों से सौंफ का पाउडर अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं।

गर्मियों में सौंफ खाना एक साधारण सा घरेलू उपाय है। अगर आप सौंफ को सही तरीके और सही मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो गर्मियों की कई समस्याओं से आसानी से बच सकते हैं।

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Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More