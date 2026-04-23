गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडा कर देगी जौ की राबड़ी, FSSAI ने शेयर की रेसिपी

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- प्रेगनेंसी
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- आयुष
- वीडियो
- फोटो
- योग आसन
- हर्ब्स
- पेरेंटिंग
- बेबी नेम्स
Jau Ki Raabdi Ki Recipe: अप्रैल के महीने में देश के कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बढ़ते तापमान के कारण लू, तेज धूप, हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ज्यादा गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन, शारीरिक थकान और चक्कर आने की परेशानी होती है। इस स्थिति में तेज गर्मी से शरीर को राहत दिलाने के लिए हम ऐसे ड्रिंक की तलाश करते हैं, जो न सिर्फ प्यास को बुझाए बल्कि शरीर को पोषण भी दे। तो जौ की राबड़ी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें कहा है कि गर्मियों में हरियाणा और राजस्थान में बड़ी मात्रा में जौ की राबड़ी पी जाती है। जौ की राबड़ी न सिर्फ शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाती है, बल्कि प्यास को भी कम करती है। तो चलिए जानते हैं गर्मियों में जौ की राबड़ी पीने के 5 फायदे और इसकी रेसिपी के बारे में।
जौ की राबड़ी शरीर को एनर्जी देती है।
जौ (Barley) से बनी राबड़ी एक पारंपरिक ड्रिंक है। जौ की राबड़ी को मुख्य रूप से दही और जौ से तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में-
A traditional sip of health Jau (Barley) ki Raabdi - rich in nutrients, cooling for the body, and perfect for a balanced lifestyle.
Simple ingredients, powerful benefits. #EatRightRecipe#EatRightIndia#EatRightThalipic.twitter.com/8KmIlkra6G — FSSAI (@fssaiindia) April 5, 2026
गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाने में जौ की राबड़ी बहुत फायदेमंद होती है। अगर आप भी गर्मी से परेशान हैं तो आज ही घर पर जौ की राबड़ी ट्राई जरूर करें। ध्यान रहे कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को जौ या दही से एलर्जी है तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करें।
थकान दूर करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें और पानी जरूर पिएं।
गर्मी में फास्ट फूड्स और ज्यादा तला-भुना भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए।
गर्मी के मौसम में गन्ने का जूस, बेल का जूस पीना बेहद फायदेमंद होता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information