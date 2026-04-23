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गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडा कर देगी जौ की राबड़ी, FSSAI ने शेयर की रेसिपी

FSSAI ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में FSSAI ने गर्मियों की स्पेशल ड्रिंक जौ की राबड़ी की रेसिपी और फायदों की जानकारी दी है।

गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडा कर देगी जौ की राबड़ी, FSSAI ने शेयर की रेसिपी
जौ की राबड़ी को दही, जौ और मसालों से तैयार किया जाता है।

Written by Ashu Kumar Das |Published : April 23, 2026 8:31 AM IST

Jau Ki Raabdi Ki Recipe: अप्रैल के महीने में देश के कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बढ़ते तापमान के कारण लू, तेज धूप, हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ज्यादा गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन, शारीरिक थकान और चक्कर आने की परेशानी होती है। इस स्थिति में तेज गर्मी से शरीर को राहत दिलाने के लिए हम ऐसे ड्रिंक की तलाश करते हैं, जो न सिर्फ प्यास को बुझाए बल्कि शरीर को पोषण भी दे। तो जौ की राबड़ी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें कहा है कि गर्मियों में हरियाणा और राजस्थान में बड़ी मात्रा में जौ की राबड़ी पी जाती है। जौ की राबड़ी न सिर्फ शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाती है, बल्कि प्यास को भी कम करती है। तो चलिए जानते हैं गर्मियों में जौ की राबड़ी पीने के 5 फायदे और इसकी रेसिपी के बारे में।

jau ki rabdi जौ की राबड़ी शरीर को एनर्जी देती है।

गर्मियों में जौ की राबड़ी पीने के फायदे

जौ (Barley) से बनी राबड़ी एक पारंपरिक ड्रिंक है। जौ की राबड़ी को मुख्य रूप से दही और जौ से तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में-

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  1. शरीर को कूलिंग देता है- गर्मियों में तेज धूप, पसीना निकलने के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इससे डिहाइड्रेशन की समस्या होती है।  जिससे शारीरिक थकान होती है। ऐसे में जौ की राबड़ी पीने से शरीर को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। जौ का फाइबर शरीर को अंदर से ठंडा करके गर्मियों की परेशानी को दूर करता है।
  2. ब्लड शुगर कंट्रोल करें- चीनी वाली लस्सी, शिकंजी के मुकाबले जौ की राबड़ी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। जौ की राबड़ी पीने से शरीर में शुगर धीरे- धीरे रिलीज होते हैं। इससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसलिए डायबिटीज के मरीज भी गर्मियों में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जौ की राबड़ी पी सकते हैं।
  3. पाचन तंत्र रखें मजबूत- FSSAI कि रिपोर्ट बताती है कि जौ में हाई फाइबर होता है। फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। गर्मियों में जौ की राबड़ी पीने से मल मुलायम बनाता और कब्ज की समस्या कम होने लगती है। यह देसी ड्रिंक पेट को हल्का रखता है। इसे पीने से गैस और एसिडिटी से राहत मिलती है। गर्मियों में जिन लोगों को पाचन से जुड़ी परेशानी रहती है, उनके लिए जौ की राबड़ी फायदेमंद होती है।
  4. वजन घटाने में मददगार- गर्मियों में जो लोग वजन घटाना चाहते हैं, उनके लिए भी जौ की राबड़ी पीना बहुत फायदेमंद होता है। जौ की राबड़ी का हाई फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रहता है और भूख कंट्रोल रहती है। जौ की राबड़ी पीने से ओवरईटिंग कम होती है और वजन कंट्रोल में रहता है।
  5. दिल की सेहत के लिए अच्छा- जौ में मौजूद बीटा-ग्लूकॉन (Beta-glucan) नामक फाइबर होता है। यह शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल घटाकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम करने में मदद मिलती है।
  6. शरीर को हाइड्रेट रखे- गर्मी में शरीर से पानी तेजी से निकलता है। जौ की राबड़ी पीने से शरीर में पानी की कमी पूरी होती है और कमजोरी दूर होती है।

जौ की राबड़ी कैसे बनाएं?

  1. गर्मियों में घर पर जौ की राबड़ी बनाने के लिए एक बाउल में 2 चम्मट जौ का आटा और पानी घो लें।
  2. इसे मिश्रण को धीमी आंच पर डालकर पकाएं। इस मिश्रण को बीच- बीच में चलाते रहें।
  3. जब जौ पानी में अच्छी तरह से पक जाए तो इसे ठंड़ा होने के लिए अलग से रखकर छोड़ दें।
  4. ठंडा होने पर इसमें छाछ या दही मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें।
  5. स्वाद बढ़ाने के लिए जौ की राबड़ी में पुदीने के पत्ते, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च डालकर पिएं।

गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाने में जौ की राबड़ी बहुत फायदेमंद होती है। अगर आप भी गर्मी से परेशान हैं तो आज ही घर पर जौ की राबड़ी ट्राई जरूर करें। ध्यान रहे कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को जौ या दही से एलर्जी है तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करें।

FAQs

गर्मी में थकान कैसे दूर करें?

थकान दूर करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें और पानी जरूर पिएं।

गर्मी में क्या नहीं खाना चाहिए?

गर्मी में फास्ट फूड्स और ज्यादा तला-भुना भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए।

गर्मी में कौन-सा जूस पीना चाहिए?

गर्मी के मौसम में गन्ने का जूस, बेल का जूस पीना बेहद फायदेमंद होता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More