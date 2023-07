ग्लोइंग स्किन चाहिए तो महंगी क्रीम के पीछे न भागें, खाना शुरू करें ये 6 फल फिर हर कोई पूछेगा सीक्रेट

Fruits for glowing skin: आजकल बढ़ते प्रदूषण के कारण स्किन का निखार लगातार जा रहा है और यहां तक कि महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी काम नहीं कर पा रहे हैं। स्किन को अंदर से नेचुरल ग्लो देने के लिए डाइट में इन फलों को शामिल करना जरूरी है।

What fruits to eat for glowing skin: ग्लोइंग स्किन पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं। महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, महंगे स्किन ट्रीटमेंट लेते हैं और यहां तक कि अजीबोगरीब नुस्खे भी ट्राई करते हैं। हालांकि, ये चीजें स्किन के लिए काम करती हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। देखा गया है कि कुछ महिलाएं व पुरुष जितना मर्जी कोशिश कर लें लेकिन उनकी स्किन में वह नेचुरल निखार नहीं आ पाता है और यहां तक कि ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल करने के बाद स्किन प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। दरअसल, सभी चीजें ट्राई करने के बाद कई बार इसलिए स्किन का खोया हुआ नेचुरल ग्लो वापस नहीं आता है, क्योंकि स्किन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पोषण चाहिए होता है। अगर आप भी महंगे-महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई करके थक गए हैं, तो इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताने वाले हैं, जो आपकी स्किन को अंदर से नेचुरल ग्लो देने में मदद करेंगे।

1. तरबूज (Watermelon for Glowing skin)

स्किन को अच्छा ग्लो देने के लिए उसे हाइड्रेट रखना जरूरी होता है और तरबूज 92 प्रतिशत पानी से ही बना होता है। तरबूज का सेवन करने से हमारी स्किन को पानी की कमी को दूर करने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही साथ इसमें विटामिन ए, बी और सी आदि भी खूब मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन के खोए हुए नेचुरल निखार को वापस लाने में मदद करते हैं।

2. आम (Mango for Glowing skin)

ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आम को भी काफी फायदेमंद माना गया है। आम में विटामिन ए, ई, सी और के आदि होने के साथ-साथ फ्लेवोनोइड्स भी पाए जाते हैं, जो स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। साथ ही साथ पोली फेनोलिक और बीटा कैरोटीन भी होते हैं, जो आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखने में मदद करते हैं।

3. स्ट्रॉबेरी (Strawberry for Glowing skin)

स्ट्रॉबेरी ऐसा फल है, जो आपकी सेहत को अन्य फायदे पहुंचाने के साथ-साथ आपकी स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। स्ट्रॉबेरी फल में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो स्किन के ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं। अगर आप ग्लोइंग स्किन पाने के लिए सब कुछ ट्राई करके थक चुके हैं, तो आज से ही अपनी डाइट में स्ट्रॉबेरी को जरूर शामिल करें।

4. अनार (Pomegranate for Glowing skin)

अगर आप स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हैं, तो अनार का सेवन भी किया जा सकता है। अनार का सेवन करने से न सिर्फ स्किन का खोया हुआ निखार वापस आता है, साथ ही साथ इसके नियमित सेवन से एजिंग जैसे हानिकारक इफेक्ट्स भी नहीं हो पाते हैं। आज ही अपनी डाइट में अनार शामिल करें और स्किन को जवां रखें।

5. केला (Banana for Glowing skin)

स्किन को हेल्दी रखने के लिए पोटेशियम कई भी जरूरत होती है और केला पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। साथ ही केले में विटामिन ए भी पाया जाता है। स्किन को हाइड्रेट रखने और ग्लो को मेंटेन रखने के लिए विटामिन ए और पोटेशियम दोनों की ही आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी स्किन के ग्लो को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो इसका सेवन जरूर करें।

6. कीवी (Kiwi for Glowing skin)

स्किन को हेल्दी रखने, नेचुरल ग्लो वापस पाने और स्किन की बीमारियों से बचाने के लिए आप सिर्फ एक उपाय कर सकते हैं और वह है डाइट में कीवी को शामिल करना। अन्य फलों के साथ-साथ अपनी डाइट में कीवी जरूर शामिल करें और हफ्ते में कम से कम 2 या 3 कीवी जरूर खाएं, जिससे आपकी स्किन को खोया हुआ नेचुरल निखार फिर से मिलेगा

