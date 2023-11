इन फलों को फ्रिज में रखने पर बन जाता है जहर! खाने से पहले हो जाएं सतर्क

Never keep these fruits in fridge : कुछ फलों को फ्रिज में रखने के दौरान थोड़ा सतर्क होने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं किन फ्रूट्स को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए?

Never keep these fruits in fridge : खाने-पीने की चीजों को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे फ्रिज में रखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर ये चीजें फ्रिज में भी रहकर खराब हो रही हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करें? जी हां, फ्रिज में चीजें हम ये सोचकर रखते हैं कि ये लंबे समय तक फ्रेश रहेंगी, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं, जिन्हें फ्रिज में रखना सेहत के लिए सही नहीं माना जाता है। ऐसे ही चीजों में कुछ फलें भी शामिल हैं। इन फलों को फ्रिज में रखने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। शायद आप में से कई लोगों को ये बात जानकर हैरानी भी हो रही होगी कि फ्रिज में आखिर फल क्यों (kis fal ko fridge mein rakhne se jahar ban jata hai ) नहीं रख सकते हैं? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-?

तरबूज फ्रिज में रखना है घातक

कुछ दिनों पहले हुए एक रिसर्च के मुताबिक, फ्रेश फलों को फ्रिज में रखना सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता है। इन फलों के सेवन से सेहत को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। मुख्य रूप से अगर आप तरबूज जैसे फलों को फ्रिज में रखते हैं, तो यह आपके सेहत के लिए जहर बन सकता है। हम में से कई लोग इस बात को जानकर हैरान होंगे कि अगर आप तरबूज को लंबे समय तक फ्रिज में रखते हैं, तो इसकी वजह से इसमें मौजूद पौष्टिक तत्व नष्ट हो सकते हैं। ऐसे में इसका सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दरअसल, जब आप तरबूज को काटते हैं, तो इसके ऊपर बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हेल्दी नहीं होता है। इसलिए तरबूज को फ्रिज में रखने की गलती न करें।

संतरा भी फ्रिज में रखने से बचें

तरबूज की तरह संतरा जैसे खट्टे फल जैसे- मौसमी, स्ट्रॉबेरी, नींबू इत्यादि को फ्रिज में रखना फायदेमंद नहीं माना जाता है। दरअसल, इस तरह के फलों में एसिड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो फ्रिज की ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इन्हें फ्रिज में रखना सही नहीं होता है। इसलिए कोशिश करें कि संतरा, नींबू और मौसमी जैसे फलों को फ्रिज से बाहर रखें।

कुछ अन्य फलों को भी रखें फ्रिज से दूर

कुछ अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक, आपको केला, एवोकाडो, कीवी, आम जैसे फलों को भी फ्रिज में रखने से बचना चाहिए। क्योंकि इस तरह के फल हमेशा पकने की प्रक्रिया में होते हैं। जब आप इन्हें फ्रिज में रखते हैं, तो इसके यह गुण गायब हो जाते हैं। ऐसे में इन्हें फ्रिज में रखने की गलती न करें।

फ्रिज में इन फलों को रखने से पहले थोड़ा सतर्क हो जाएं, ताकि आपको किसी तरह की गंभीर स्थिति का सामना न करना पड़े।