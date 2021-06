fruits in Fridge is safe or not in hindi : गर्मियों का मौसम आते ही लोग आम और तरबूजों का सेवन शुरू कर देते हैं तो कुछ लोग 10-15 दिन का स्टॉक ही उठाकर अपने फ्रिज में ठूंस देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी ये आदत कितनी गंदी और हानिकारक है। लोग ऐसा मानते हैं कि फ्रिज में रखने से ये सब लंबे समय तक सेफ रहेंगे लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि ये फल फ्रिज में स्टोर करना अच्छा नहीं होता है। बता दें कि फ्रिज में रखने से ये दोनों फल ही अपना प्राकृतिक स्वाद खो देते हैं और सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं।

एक्सपर्ट की मानें तो गर्मी के मौसम में आम और तरबूज जैस मौसमी फल को फ्रिज में रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। भले ही आपको ये सही लगता हो लेकिन हम आपक ऐसे कुछ कारण बता रहे हैं, जिन्हें जानकर आप बड़ी आसानी से इन फलों को फ्रिज में रखना छोड़ देंगे। आइए जानते हैं क्यों सही नहीं है फ्रिज में आम और तरबूज को रखना।

इन कारणों से फ्रिज में न रखें तरबूज और आम

खराब होने का रहता है खतरा

गर्मी के मौसम में तरबूज और आम लोगों के सबसे पसंदीदा फल होते हैं और दोनों ही पानी के भरपूर स्त्रोत भी हैं। इन फलों के सेवन से हम हाइड्रेट रहते हैं लेकिन इन दोनों फलों को फ्रिज में रखने से बचना चाहिए। एक्सपर्ट की मानें तो आम और तरबूज को हमेशा फ्रिज से बाहर ही रखना चाहिए क्योंकि फ्रिज का तापमान कम होने के कारण इनके खराब होने का खतरा ज्यादा होता है। अक्सर लोग जल्दबाजी में खराब फल खा बैठते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं।

​कटा हुआ आम या तरबूज न रखें

कभी भी काटकर आम और तरबूज को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे फलों को ‘चिल इंजरी’ हो जाती है, जिससे इनका स्वाद भी चला जाता है और रंगत फीकी पड़ जाती है। इसके अलावा इनपर बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है, जो सेहत के लिए हानिकारक साबित होता है।

किस तापमान में रखें ये दोनों फल ​

तरबूज, खरबूज और आम जैसे फलों को हमेशा कुछ देर तक ठंडे पानी में रखने के बाद रूम टेम्प्रेचर पर ही स्टोर करना चाहिए। हां, खाने से पहले आप काटकर भले ही कुछ देर फ्रिज में स्टोर कर दें लेकिन ज्यादा देर तक रखने से कटे हुए फल बेस्वाद हो जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचता है।

​सब्जियों के साथ न रखें फल

भूलकर भी हमें फ्रिज में फलों को सब्जियों को साथ नहीं रखना चाहिए क्योंकि फल और सब्जियां दोनों ही अलग-अलग तरह की गैस छोड़ते हैं, जिससे दोनों के ही खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे इनका स्वाद तो खराब होता ही है साथ ही पोषक तत्व बिगड़ जाते हैं।

फलों के एंटीऑक्सीडेंट्स को बचाने के लिए रखें रूम में

यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (USDA) के मुताबिक, तरबूज, आम जैसे फलों को हमेशा रूम टेंपरेचर में रखना बेहतर होता है क्योंकि इन दोनों फलों को फ्रिज के बजाए रूम में रखने से इन फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बने रहते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं।