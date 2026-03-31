गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए कौन-से फल खाएं?

Fruits for Summer Season: गर्मियों में शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। फलों में विटामिन्स और मिनरल्स भी अधिक होते हैं।

गर्मियों के लिए फल

Fruits for Summer: गर्मी, धूप और पसीने की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। गर्मियों में रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीना जरूरी होता है। इसके साथ, नारियल पानी, नींबू पानी और लस्सी-छाछ भी जरूर पीना चाहिए। इससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है और पानी की कमी भी दूर होती है। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने या शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको कुछ फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसे फल खाएं, जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। फल खाने से शरीर में एनर्जी आती है और पाचन क्रिया भी बेहतर बनी रहती है। इसलिए अगर गर्मियों में आपको चक्कर आने, सिरदर्द, बेचैनी या उल्टी जैसे लक्षण महसूस होते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि शरीर में पानी की कमी है। इसलिए रोजाना एक कटोरी फल जरूर खाएं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि गर्मी में कौन-से फल खाने चाहिए (Garmi me Kon se Fal Khane Chahiye)?

गर्मी में कौन-से फल खाएं?

गर्मी के मौसम में आपको ऐसे फल खाने चाहिए, जो पानी से भरपूर हो और शरीर को हाइड्रेटेड रखें।

1. तरबूज खाएं

गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए तरबूज का सेवन करना फायदेमंद होता है। तरबूज में 92 फीसदी पानी होता है, जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। इसलिए गर्मी के मौसम में रोज एक कटोरी तरबूज का सेवन जरूर करें। तरबूज में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हार्ट हेल्थ को भी बेहतर बनाए रखता है। तरबूज स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है।

2. खरबूजा खाएं

गर्मियों खरबूजे का सेवन जरूर करना चाहिए। खरबूजा शरीर को ठंडक पहुंचाता है और हाइड्रेटेड रखता है। खरबूजे में 90 फीसदी पानी होता है। इसमें विटामिन ए, सी और फाइबर जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। खरबूजा खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है और पानी की कमी दूर होती है। गर्मी में रोज एक कटोरी खरबूजा जरूर खाएं, इससे कब्ज और अपच की समस्या से भी राहत मिलेगी।

3. संतरा खाएं

गर्मियों में संतरे का सेवन करना लाभकारी हो सकता है। संतरे में लगभग 87 फीसदी पानी होती है। अगर आप रोजाना एक संतरा खाएंगे, तो इससे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद मिल सकती है। संतरा में विटामिन सी भी होता है, जो शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करता है। संतरा खाने से पाचन-तंत्र में सुधार होता है और त्वचा का निखार भी कई गुना बढ़ता है। संतरा खाने से मौसमी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। संतरा त्वचा के दाग-धब्बों को मिटाने में भी असरदार होता है।

4. अनानास खाएं

गर्मियों में आपको अनानास जरूर खाना चाहिए। अनानास में लगभग 85 फीसदी पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। अनानास खाने से शरीर को ठंडक भी मिलती है। अनानास में फाइबर होता है, जो पाचन-तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। अनानास खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और त्वचा भी स्वस्थ बनी रहती है। गर्मी में रोज एक कटोरी अनानास जरूर खाएं। लेकिन, अनानास को पहले 10 से 15 मिनट नमक के पानी में भिगोकर रखें और अच्छी तरह धो लें, इससे आपको जीभ में जलन जैसा महसूस नहीं होगा।

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Highlights:

गर्मियों में शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए फल जरूर खाने चाहिए।

गर्मियों में तरबूज और खरबूजे का सेवन करना फायदेमंद होता है।

गर्मियों में अनानास जरूर खाना चाहिए, इससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।