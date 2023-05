सुबह खाली पेट कभी न खाएं ये फल व सब्जियां, नहीं तो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगी पेट की गैस

Food to avoid in empty stomach: फल व सब्जियां सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। लेकिन कई फल व सब्जियां होती हैं, जिनका खाली पेट सेवन करने से स्वास्थ्य को कई नुकसान हो सकते हैं। इस लेख में जानें ऐसी सब्जियों के बारे में जिनका खाली पेट सेवन नहीं करना चाहिए।

Fruits that should not be eaten empty stomach: हमें बहुत सी चीजें खाली पेट खाने की सलाह दी जाती है, जो हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। भीगे हुए बादाम हों या फिर खजूर उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें काली पेट खाने से ज्यादा फायदा मिलता है। वहीं कुछ प्रकार के फल व सब्जियां भी हैं, जिनका खाली पेट सेवन करने की सलाह दी जाती है। लेकिन सभी फल व सब्जियां आप खाली पेट नहीं खा सकते हैं, क्योंकि कुछ फल व सब्जियां ऐसी होती हैं, जिन्हें खाली पेट खाने से स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे ही फल व सब्जियों के बारे में बताने वाले हें, जिन्हें खाली पेट खाने से पेट में गैस व पाचन से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। चलिए जानते हैं इन सब्जियों के बारे में vegetables that should be avoided in empty stomach.

1. संतरे व अन्य खट्टे फल

सिट्रस फ्रूट वैसे तो स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं और इनका सेवन करने से शरीर को कई अलग-अलग प्रकार के विटामिनों समेत कई अन्य कई प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। हालांकि, यह एसिडिक ज्यादा होते हैं और खाली पेट इनका सेवन करने से शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुछ लोगों को खाली पेट खट्टे फल खाने से पेट में गैस, दर्द, जी मिचलाना और सीने में जलन जैसे लक्षण होने लगते हैं।

2. कीवी व अनानास

खाली पेट कीवी और अनानास का सेवन भी आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ लोगों को सुबह उठकर खट्टा खाने का मन करने लगता है और वे कीवी या अनानास जैसे फल खाने लगते हैं। लेकिन खाली पेट इनका सेवन करने से पेट फूल सकता है और साथ ही अन्य कई समस्याएं भी हो सकती हैं।

3. केला

बहुत से लोग सुबह उठकर केला खाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ डाईटीशियन मानते हैं कि खाली पेट केले का सेवन नहीं करना चाहिए। खाली पेट केला खाना पेट में दर्द पैदा कर सकता है और साथ ही आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इतना ही नहीं

4. खीरा व ककड़ी

खाली पेट सलाद खाना भी अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है। बहुत से लोग खाली पेट खीरा, ककड़ी जैसी सब्जियां खाने लगते हैं, जिस कारण से उन्हें पेट फूलना, पेट में दर्द और अन्य पाचन से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। आप खाने के साथ खाना खाने के बाद इन खीरे व ककड़ी का सेवन कर सकते हैं।

5. मूली

खाली पेट मूली का सेवन करना भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता है। कई लोगों को खाली पेट मूली का सेवन करने से सीने में गंभीर रूप से जलन होने लगती है। वहीं कुछ लोगों को खाली पेट मूली का सेवन करने से पेट फूलना, पेट में दर्द व पाचन से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं।

डॉक्टर से बात करना जरूरी

हालांकि, सिर्फ उपरोक्त फल व सब्जियां ही नहीं किसी भी फल, सब्जी या अन्य खाने-पीने की चीज का खाली पेट सेवन करने के बाद अगर आपको किसी प्रकार की समस्या महसूस होती है, तो ऐसे में जल्द से जल्द डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए।