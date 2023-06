सावधान! नींबू के साथ इस फल पेट में जाते ही बन सकते हैं जहर, कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे आप

Fruits not to eat with lemon: नींबू के साथ कुछ फूड्स ही नहीं बल्कि कुछ फलों का भी सेवन करने से मना किया जाता है। इतना ही नहीं कुछ फल तो ऐसे हैं, जिनका नींबू के साथ सेवन करना पेट में दर्द का कारण बन सकता है।

You should never eat lemon with these fruits: हमें हेल्दी रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा फल व सब्जियां आदि खाने की सलाह दी जाती है। सुबह, दोपहर और शाम के खाने में अलग-अलग प्रकार की सब्जियां व फल खाने की सलाह दी जाती है। दरअसल, अलग-अलग रंग वाले फलों व सब्जियों में अलग-अलग तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत को अनेक फायदे प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कई ऐसे फूड्स होते हैं, जिनके साथ फलों को नहीं खाना चाहिए। उदाहरण के लिए दूध पीने के बाद या पहले खट्टे फलों का सेवन करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फलों व सब्जियों को आपस में खाना भी आपके पेट में गड़बड़ी पैदा कर देता है। ठीक इसी प्रकार नींबू के साथ कुछ फलों का सेवन करने से मना किया जाता है। जबकि इनमें से कुछ फल ऐसे भी हैं, जिन्हें नींबू के साथ खाने से सख्त मना किया जाता है। इस लेख में जानेंगे क्या हैं नींबू के साथ किस फल को खाना आपकी सेहत के लिए विषाक्त प्रभाव डाल सकता है।

नींबू के साथ न खाएं पपीता

पपीता बेहद सेहतवर्धक फल है, जिसमें कई अलग-अलग तरह के फल पाए जाते हैं। पाचन को अच्छा बनाने के लिए भी पपीते का सेवन किया जा सकता है। वहीं नींबू भी आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है और पाचन को भी काफी फायदा पहुंचाता है। लेकिन इन दोनों का एक साथ सेवन करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

पपीता-नींबू एक साथ खाने के नुकसान

कुछ लोगों को पपीता काटकर उनमें नमक और नींबू डालकर खाना काफी अच्छा लगता है, लेकिन इन दोनों का एकसाथ सेवन करना विषाक्त प्रभाव डाल सकता है। इन दोनों का सेवन करना पाचन से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है, जिसमें जी मिचलाना, उल्टी और पेट दर्द आदि शामिल हैं। वहीं इन दोनों का सेवन एक साथ करने से एनीमिया और हीमोग्लोबिन इंबेलेंस का कारण बन सकता है।

TRENDING NOW

कितनी देर का रखें गैप

जरूरी नहीं है कि आप पपीते में नींबू निचोड़ कर ही खाते हैं, कई बार इन्हें गलती से आगे पीछे भी खाया जा सकता है और यह पेट में जाकर परेशान कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि आपने हाल ही में पपीता खाया है, तो कम से कम 1 घंटे बाद ही नींबू का सेवन करें। वहीं यदि आपने हाल ही में नींबू पानी पिया है या फिर किसी और चीज के साथ नींबू का सेवन किया है, तो ऐसे में पपीता खाने से पहले कम से कम 1 घंटे का इंतजार करें।

गलती से एक साथ खा लिया तो क्या करें

अगर आपने एक साथ खा लिया है, तो तुरंत चलना-फिरना शुरू कर दें और कम से कम 1 घंटे तक चलें या कोई कम मेहनत की एक्टिविटी करें। यदि आपको किसी प्रकार के लक्षण होने लगे हैं, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास ही चले जाना चाहिए। वहीं अगर थोड़ा बहुत पेट में दर्द हो रहा है, तो घर पर रखी पेन किलर भी ली जा सकती है।

RECOMMENDED STORIES