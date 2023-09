दही के साथ भूलकर भी न खाएं 5 चीजें, पेट में जाते ही बन जाता है जहर!

Dahi Ke Sath Kya Nahi Khana Chahiye: दही का सेवन करते समय आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे 5 फूड्स के बारे में, जिनका सेवन दही के साथ नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं।

Foods To Avoid With Curd In Hindi: दही खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। हम सभी खाने के साथ दही से बना रायता या प्लेन दही खाना पसंद करते हैं। कई लोग कढ़ी, डोसा और उत्तपम जैसी डिशेज बनाने के लिए भी दही का इस्तेमाल करते हैं। इसमें विटामिन-बी12, कैल्शियम, प्रोटीन, प्रोबायोटिक, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो सेहत को कई लाभ पहुंचाते हैं। दही खाने से हड्डियां मजबूत बनती हैं और पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। इतना ही नहीं, दही स्किन और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं की दही के साथ कुछ चीजों का सेवन करने से आपको फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है? जी हां, इससे आपकी तबियत बिगड़ सकती है और स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो आइए, जानते हैं ऐसे 5 फूड्स के बारे में, जिनका सेवन दही के साथ नहीं करना चाहिए।

दही और दूध

दही के साथ कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में इन दोनों को एक साथ सेवन वर्जित माना गया है। दरअसल, दही हल्का और पचने में आसान होता है। जबकि, दूध भारी होता है। ऐसे में, जब इन दोनों का एक साथ सेवन किया जाता है, तो दूध दही के डाइजेशन को धीमा कर सकता है। इससे आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

दही और मछली

कई लोग मछली पकाते समय उसमें दही का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दही के साथ मछली का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे आपको पेट दर्द, गैस, अपच और उल्टी आदि समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए कभी भी मछली और दही को साथ में नहीं खाना चाहिए।

दही और आम

दही और आम का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। आम की तासीर गर्म होती है, जबकि दही तासीर में ठंडा होता है। इन दोनों को साथ में खाने से शरीर में टॉक्सिंस बन सकते हैं। इससे आपको पाचन से जुड़ी दिक्कतें और और स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।

दही और प्याज

कई लोग दही में प्याज डालकर रायता बनाकर खाना पसंद करते हैं। लेकिन यह कॉम्बिनेशन आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसे खाने से आपको उल्टी, गैस और एलर्जी की समस्या हो सकती है।

दही और केला

अक्सर लोग वजन बढ़ाने के लिए दही और केला साथ में खाते हैं। कई लोग फ्रूट रायता में भी दही, केला और अन्य फलों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि दही के साथ केला खाने से आपकी सेहत पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। अगर आपको केले के बाद दही खाना है, तो कम से कम 2 घंटे बाद ही खाएं।

अगर आप भी दही के साथ इन चीजों का सेवन करते हैं, तो इस आदत को आज ही बदल लें। इन फूड्स के साथ दही खाने से आपकी सेहत को कई नुकसान पहुंच सकते हैं।

