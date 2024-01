सर्दियों में ये 5 चीजें खाने से हो सकता है फैटी लिवर, सेवन बंद नहीं किया तो बढ़ सकता है लिवर डैमेज का खतरा

Foods that cause fatty liver: सर्दियों के मौसम में कई बार हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं, जो फैटी लिवर का खतरा भी बढ़ा सकती हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में आपको बताने वाले हैं।

Foods you should not eat in fatty liver in hindi: लिवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। लिवर शरीर में कई महत्वपूर्ण काम करता है और अगर किसी वजह से लिवर ठीक से काम न कर पाए तो इसके कारण स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं और इनमें से एक फैटी लिवर भी हो सकता है। फैटी लिवर एक बेहद गंभीर समस्या बन सकती है, जो आमतौर पर तब होती है जब लिवर सामान्य रूप से फैट का ब्रेकडाउन न कर पाए। हमारे द्वारा कुछ खाने पीने की चीजें भी हैं, जिनका ज्यादा सेवन करना फैटी लिवर का कारण बन सकता है। सर्दियों में हम कुछ ऐसी चीजें खाने लगते हैं, जिनका सेवन करना फैटी लिवर का कारण बन सकता है। इस लेख में हम आपको ऐसी कुछ चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके सेवन से लिवर डैमेज हो सकता है और लिवर डैमेज का खतरा बढ़ सकता है।

1. परांठे (Paratha in fatty liver)

कुछ लोग गर्मियां हों या सर्दियां परांठे ही खाना पसंद करते हैं और ऐसे में फैटी लिवर की समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। जिन लोगों में फैटी लिवर होने का खतरा ज्यादा है और वे खूब परांठे खाते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द इसका सेवन बंद कर देना चाहिए, नहीं जो लिवर डैमेज होने का खतरा बढ़ सकता है।

2. फुल फैट डेयरी (Full fat dairy products in fatty liver)

फैटी लिवर के मरीजों को कम से कम मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स लेने की सलाह दी जाती है और खासतौर पर फुल फेट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही व पनीर आदि का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। सर्दियों में लोगों को मक्खन खाना काफी पसंद होता है, लेकिन यह फैटी लीवर के खतरे को बढ़ा सकता है।

3. आलू (Potato in fatty liver)

जिन लोगों में फैटी लिवर होने का खतरा ज्यादा है, उन्हें आलू का सेवन सोच समझकर ही करना चाहिए। सर्दियों में अलग-अलग प्रकार की सब्जियों का हमारे पास विकल्प होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आलू खाना ज्यादा पसंद करते हैं और इसका सेवन करना फैटी लिवर का कारण बन सकता है।

4. सफेद चावल (White rice in fatty liver)

सफेद चावल का ज्यादा मात्रा में सेवन करना फैटी लिवर के खतरे को बढ़ा सकता है और खासतौर पर जिन लोगों को पहले से ही ये बीमारियां होने का खतरा है उन्हें खासतौर पर इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जिन लोगों में फैटी लिवर का खतरा है, अगर वे सफेद चावल का सेवन करते हैं, तो ऐसा करना उनमें लिवर डैमेज होने के खतरे को बढ़ा सकता है।

5. डीप फ्राइड फूड्स (Deep fried in fatty liver)

अगर फैटी लिवर से बचना है तो आपको तली हुई चीजों यानी फ्राइड फूड्स का सेवन पूरी तरह से ही बंद करना होगा। घर पर बने फूड्स हो या बाहर की चीजें दोनों ही स्थितियों में इनका सेवन न करने की सलाह दी जाती है। हालांकि, जिन लोगों को लिवर हेल्दी है, उन्हें इन फूड्स का सेवन पूर तरह से बंद करना है या नहीं इस बारे में डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए।

