सर्दियों के मौसम में भूलकर भी न करें इन 4 चीजों का सेवन, नहीं तो बढ़ सकती है सर्दी-खांसी की समस्या

Which foods should I avoid during a cold : सर्दियों के मौसम में खांसी-जुकाम का होना बहुत आम बात है। वैसे तो इस तरह की समस्याओं के लिए ठंडे मौसम को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन आपका खान-पान आपकी सेहत पर बहुत असर डालता है। ऐसे में अगर आप ठंड के मौसम में कुछ ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, जिनका तासीर ठंडा होता है तो आपका जुकाम और खांसी लगातार बढ़ सकती है। दरअसल, कुछ खाने की चीज़ों का शरीर पर स्वाभाविक रूप से ठंडा प्रभाव पड़ता है और, जब सर्दियों में इनका सेवन किया जाता है, तो ये शरीर की अंदरूनी गर्माहट को देती हैं और बलगम को बढ़ा सकती हैं। इससे आपको ज्यादा सर्दी लग सकती है।
ऐसे में अगर आप सर्दियों में लगातार खांसी, सर्दी या ज़्यादा बलगम की समस्या से परेशान हैं, तो आपको अपनी डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो वैसे तो हेल्दी होती हैं, लेकिन सर्दियों में ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। आइए आपको इन चीजों के बारे में बताते हैं।
सत्तू को गर्मियों में कुछ लोग पानी के साथ या फिर दूध में मिलाकर पीते हैं। यह शरीर को ठंडा रखने का काम करता है। यह एक स्वाभाविक रूप से ठंडा खाना है, यही वजह है कि इसे पारंपरिक रूप से गर्मियों में खाया जाता है। इसलिए सत्तू गर्मियों का सुपरफूड है, सर्दियों का नहीं। इसका तासीर ठंडा होता है। ऐसे में सर्दियों में सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है.
न्यूट्रिशनिस्ट्स की मानें, तो सौंफ के बीज स्वाभाविक रूप से ठंडे होते हैं और इसलिए ठंडे मौसम में सौंफ के बीजों का या उसके पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप ठंड में ज़्यादा सौंफ का पानी पीते हैं, तो इससे आपको सर्दी लगने की संभावना बढ़ सकती है।
सर्द मौसम में फल और दही से बनी स्मूदी के सेवन से भी बचना चाहिए। दरअसल, यह शरीर में बलगम को बढ़ा सकती है, जिससे ज़ुकाम भी और ज्यादा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की सर्दियों में ज्यादा ठंडे फलों के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ये भी सर्दी को बढ़ा सकते हैं।
वैसे, तो नारियल पानी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट्स सर्दियों में ज़्यादा नारियल पानी पीने से मना करते हैं। उनका कहना है कि इसका ठंडा प्रभाव शरीर की अंदरूनी गर्मी को और कम कर सकता है। दरअसल, नारियल पानी आपके शरीर के लिए स्वाभाविक रूप से ठंडा होता है। इसलिए, सर्दियों में इससे बचें या सीमित मात्रा में इसका सेवन करें।
