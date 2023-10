सर्दियों में भी खाएंगे ये 5 फूड्स तो बढ़ सकता है हार्ट अटैक का खतरा, ठंड आने से पहले ही बंद कर दें इनका सेवन

Winter foods that cause heart problems: कुछ ऐसे फूड्स हैं, जो हार्ट अटैक जैसी स्थितियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। सर्दियों में हार्ट से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा बढ़ सकता है और इसलिए ठंड आने से पहले ही ऐसे फूड्स का सेवन बंद कर देना चाहिए।

Foods that increase the risk of heart attack in winter: हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सही डाइट रखने की सलाह दी जाती है और यह बहुत जरूरी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही नहीं बल्कि कुछ खराब फूड्स भी हैं, जो हार्ट से जुड़ी बीमारियों के खतरे को बढ़ा देते हैं और यहां तक कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, कुछ ऐसे फूड्स भी हैं, जिनका सेवन मौसम के अनुसार बंद कर देना बहुत जरूरी है और हृदय के स्वास्थ्य के संबंध भी में यह बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनका ठंड के दिनों में सेवन करना हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देता है। वैसे तो ये फूड्स हार्ट अटैक का खतरा किसी भी मौसम में बढ़ा देते हैं, लेकिन ठंड का मौसम हार्ट को ज्यादा प्रभावित करता है और ऐसे में इन फूड्स का सेवन करना हार्ट अटैक के खतरे को और ज्यादा बढ़ा देता है। यदि आपको या परिवार में किसी को हार्ट से जुड़ी समस्याएं हैं या फिर पहले किसी को हो चुकी हैं, तो हर किसी को इन फूड्स से दूरी बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्दियों का मौसम आ रहा है और इसलिए पहले से ही ऐसे फूड्स की पहचान कर लेनी चाहिए, जो आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

1. बहुत ज्यादा तला हुआ (Fried food effects on heart)

हार्ट के लिए तला हुआ खाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं माना जाता है और सर्दियों के मौसम की बात करें तो इस मौसम में यह कहीं ज्यादा हानिकारक हो जाता है। फ्राइड फूड्स खाने से धमनियों और रक्त वाहिकाओं में प्लाक बनने लग जाता है, जिससे हार्ट अटैक व स्ट्रोक समेत कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है।

2. ज्यादा फैट वाले फूड्स (High fat foods effects on heart)

सैचुरेटेड फैट को हार्ट के लिए काफी हानिकारक माना जाता है, जो आमतौर पर रेड मीट, अंडे, चिकन और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। सैचुरेटेड फैट न सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, इसके साथ-साथ इससे हार्ट से जुड़ी अन्य कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं।

3. ज्यादा शुगर वाले फूड्स (High sugar foods effects on heart)

बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ज्यादा शुगर या फिर जिन फूड्स में रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, वे आपके हार्ट के लिए भी खतरनाक हो सकती है। सर्दियों में हार्ट अटैक आने का खतरा काफी बढ़ सकता है और इसलिए ठंड का मौसम पूरी तरह से शुरू होने से पहले ही अपनी डाइट से हाई शुगर वाले फूड्स व ड्रिंक्स को हटा दें। आप प्राकृतिक मिठास वाली चीजें खा सकते हैं जैसे फ्रूट्स आदि।

4. ज्यादा नमक वाले फूड्स (High salt foods effects on heart)

हार्ट के मरीजों के लिए ज्यादा नमक वाले फूड्स को सुरक्षित नहीं माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा शुगर का सेवन करना न सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, बल्कि हार्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शरीर में ज्यादा नमक की मात्रा होने से हार्ट और फेफड़ों के आसपास पानी जमा कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी स्थितियों का खतरा बढ़ जाता है।

5. मैदे से बने फूड्स (Maida foods effects on heart)

सिर्फ हार्ट के मरीजों के लिए ही नहीं बल्कि स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी मैदे से बने फूड्स हानिकारक हो सकते हैं। मैदे का सेवन करना हार्ट से जुड़ी कई बीमारियां पैदा कर सकता है और साथ ही इसके सेवन से धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है। सर्दियां आने से पहले ही मैदे से बनी चीजों का सेवन कर देना चाहिए और इसकी बजाय साबुत अनाज से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए।

