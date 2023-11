सर्दियों में भी हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हैं ये 5 फूड्स, आज से ही करें अपनी डाइट में शामिल

How to reduce the risk of heart attack: हार्ट अटैक के खतरे को कम करना है तो सही समय पर सही डाइट का होना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको बताएंगे हार्ट को हेल्दी रखने वाले कुछ फूड्स जो हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकते हैं।

Foods to reduce the risk of heart attack: ठंड का मौसम आते-आते कई तरह की बीमारियां अपने साथ ले आता है, जिनमें आमतौर पर सर्दी, बुखार और खांसी जैसी समसयां होती हैं। लेकिन सिर्फ यही बीमारियां नहीं बल्कि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा भी काफी बढ़ जाता है और इसलिए हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है। जिन लोगों को पहले किसी प्रकार की हार्ट की समस्या हो चुकी है या फिर जिन लोगों के परिवार में किसी व्यक्ति को पहले हार्ट की समस्या हो चुकी है सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि स्वस्थ लोगों को भी ठंड के दिनों में सावधान रहना चाहिए। हार्ट अटैक के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए डाइट की भूमिका भी महत्वपूर्ण है और इसलिए ठंड के दिनों में हमेशा सही डाइट ही लेनी चाहिए। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं

1. फलियां (Beans for healthy heart)

अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए डाइट में हेल्दी फलियों को शामिल किया जा सकता है। इनमें हरी फलियों के साथ-साथ राजमा और सोयाबीन आदि भी शामिल है। फलियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फोलेट, आयरन व मैग्नीशियम जैसी जरूरी मिनरल्स पााए जाते हैं, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।

2. ड्राई फ्रूट्स व बीज (Dry fruits and seeds for healthy heart)

हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स व सीड्स को शामिल करना भी जरूरी है। बादाम व हेजलनट आदि में अच्छी मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, हार्ट के लिए हेल्दी हैं। वहीं सूरजमुखी के बीज व कद्दू के बीज आदि भी आपके हार्ट के लिए हेल्दी ऑप्शन हो सकता है।

3. लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स (Low fat milk for healthy heart)

फुल फैट मिल्क व डेयरी प्रोडक्ट्स को हार्ट के लिए हेल्दी नहीं माना जाता है। लेकिन वहीं लो फैट मिल्क व डेयरी प्रोडक्ट्स आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। साथ ही लो फैट मिल्क हाई कोलेस्ट्रॉल व डायबिटीज को भी कंट्रोल रखने में आपकी मदद कर सकता है।

4. अंडे का सफेद हिस्सा (Egg white for healthy heart)

जहां अंडे का पीला हिस्सा यानी एग यॉक (Egg yolk) हार्ट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है वहीं अंडे का सफेद हिस्सा हार्ट के लिए काफी हेल्दी ऑप्शन हो कता है। एग व्हाइट में दिल को हेल्दी रखने वाले कई गुण पाए जाते हैं और साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है।

5. सैल्मन मछली (Selmon fish for healthy heart)

सैल्मन मछली को हार्ट को हेल्दी रखने वाली सबसे अच्छी डाइट में से एक माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में काफी मदद कर सकता है। साथ ही सेल्मन मछली में मौजूद खास पोषक तत्व धमनियों के अंदर की सूजन को कम करके भी हार्ट को हेल्दी रखे में मदद करते हैं।

