गर्मियों में ठंडी समझी जाने वाली चीजें जो वास्तव में शरीर को गर्म करती हैं, इन 5 चीजों की कर लें पहचान

Foods That Are Hot in Nature: हम गर्मियों में अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए अलग-अलग ठंडे ड्रिंक्स व फूड्स का सेवन करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ फूड्स व ड्रिंक स्वाद में ठंडे होते हैं और बॉडी को गर्म करते हैं।

Foods That Are Hot For Body: गर्मियों में हम अक्सर सबसे ज्यादा ठंड को याद करते हैं ना? शायद यही कारण है कि इस समय हमें हर चीज ठंडी ही चाहिए होती है, फिर चाहे नहाने के लिए पानी हो, खाने के कोई चीज हो या पेय पदार्थ। यह मानवीय स्वभाव है कि गर्मी के मौसम में हम अक्सर ऐसी चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, जो हमें तुरंत ठंडक का अहसास दिलाती हैं। आइसक्रीम, ठंडा पानी व कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी ही चीजें हैं, जो पलभर में हमें गर्मी से राहत दे देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके जैसी कई और चीजें बाहर से आपको ठंडक का अहसास देकर आपके शरीर को अंदर से और ज्यादा गर्म कर सकती हैं? आयुर्वेद और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ ठंडी मानी जाने वाली चीजें शरीर का तापमान बढ़ाने का काम करती हैं और जब आप गर्मी मिटाने के लिए इसका सेवन करते हैं तो आपको कई तरह की परेशानियां घेर सकती हैं। तो आइए आज जानते हैं, ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में।

आइसक्रीम (Ice cream in summer)

जी हां, आइसक्रीम खाने से बेशक आपको तुरंत ठंडक का अहसास होता है, लेकिन इसमें मौजूद शुगर और फैट पाचन के दौरान शरीर में गर्मी को बढ़ा देती हैं। इससे आपके शरीर को का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और अंदरूनी तापमान भी बढ़ता है, जिससे आपको असहज महसूस होता है।

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आम (Mango in summer)

आम को फलों का राजा कहा जाता है और गर्मियों में पसंद किए जाने वाला सबसे पसंदीदा फ्रूट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम की तासीर को गर्म माना जाता है। ऐसे में जब आप अधिक मात्रा में आम का सेवन कर लेते हैं तो इससे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जिससे मुंह के छाले, पिंपल्स और पेट में जलन जैसी समस्याएं हो जाती हैं।

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कोल्ड ड्रिंक्स (Cold drinks in summer)

आप किसी काम से बाहर निकले हैं। आपको गर्मी लग रही है। ऐसे में सबसे पहले आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक खरीद लेती है और तुरंत राहत पा लेती हैं। लेकिन ठंडी कोल्ड ड्रिंक आपको हाइड्रेट करने की जगह डिहाइड्रेट कर सकती है, क्योंकि इनमें मौजूद हाई शुगर और केमिकल्स शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं। इससे शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, क्योंकि इसके सेवन से शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ जाती है।

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फ्रिज का ठंडा पानी (Refrigerated water)

कुछ अनहेल्दी चीजों का सेवन न करना पड़े ऐसे में आप भी न अक्सर बस ठंडे पानी का सेवन करना शुरू कर देते हैं न? लेकिन शायद आपको यह बात मालूम नहीं होगी कि जब आप बहुत ठंडे पानी का सेवन करते हैं तो इससे शरीर को अपने तापमान को संतुलित करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे पाचन तंत्र प्रभावित होता है और शरीर में गर्मी का असंतुलन पैदा होता है और आपकी परेशानी बढ़ जाती है।

कोल्ड कॉफी (Cold Coffee)

कोल्ड कॉफी बेशक आपका पसंदीदा पेय पदार्थ हो मगर इसमें कैफीन मौजूद होता है, जो शरीर को डिहाइड्रेट करता है। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि भले ही यह आपको ठंडक महसूस कराए, मगर इसका असर शरीर पर गर्मी बढ़ाने वाला होता है, खासकर तब जब इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।