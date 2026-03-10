Colon Cancer: आजकल खाए जाने वाले ये फूड्स जो बढ़ा रहे कोलन कैंसर का खतरा, लेकिन खूब खा रहे लोग

Add The Health Site as a
Risk of Colon Cancer: खानपान के मामलों में लोगों ने काफी गलत आदतें अपना ली हैं और लोग कुछ ऐसे फूड्स भी खूब खा रहे हैं जो कोलन कैंसर जैसी जानलेवा समस्याओं का खतरा भी बढ़ा रहे हैं।

Written by Mukesh Sharma |Published : March 10, 2026 6:32 PM IST

Foods That Increase The Risk of Colon Cancer: उम्र बढ़ने के साथ एक नहीं बहुत-सी परेशानियां हमें घेरती हैं। कोलन कैंसर, जिसे बड़ी आंत का कैंसर के रूप में भी जाना जाता है ऐसी ही बीमारियों में से एक है। हालांकि, बड़ी आंत के कैंसर को पहले बढ़ती उम्र की बीमारी के रूप में ही परिभाषित किया जाता था। मगर हाल के वर्षों में यह कैंसर 20-30 वर्ष के युवाओं में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो कि बड़ी चिंता की बात है। इसके पीछे हमारी अनियमित जीवन-शैली और गलत खानपान जिम्मेदार है। लेकिन शायद ही आप जानते हो कि रोजाना खाए जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थ कोलन कैंसर होने के कारणों में शामिल हैं, जिन्हें अधिक मात्रा में खाने से बड़ी आंत के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं, उन खाद्य पदार्थों के बारे में।

प्रोसेस्ड मीट (Processed Meat)

मीट स्वास्थ्य के लिए अच्छा तब होता है, जब आप उसे घर पर हेल्दी तरीके से बनाते हैं। वहीं बाहर पकाया हुआ यानी प्रोसेस्ड मीट को स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि यह प्रोसेस्ड मीट होता है और प्रोसेस्ड मीट में प्रिजर्वेटिव व केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जो कि आंतों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और कैंसर के खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं।

रेड मीट (Red Meat)

कुछ रिसर्च के अनुसार रेड मीट का ज्यादा सेवन करना भी कोलन कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है। खासकर, जब इन्हें अधिक तापमान पर पकाया जाता है। असल में अधिक तापमान में पकने पर इनमें हानिकारक तत्व शामिल हो जाते हैं और कैंसर के खतरे के खतरे को बढ़ा सकते हैं।

ज्यादा तला-भुना खाना (Deep Fried and Spacey food)

आज के समय में हर किसी को तेज मसाले वाला खूब तला-भूना खाना पसंद होता है जैसे फास्ट फूड, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स और डीप फ्राइड चीजें आदि। लेकिन आपकी यही पसंदीदा चीजें पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो आंतों में सूजन और अन्य समस्याओं को बढ़ाना आम हो जाता है, जिससे कैंसर का खतरा भी बढ़ता है।

चीनी व रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट (Refined Sugar and Carbohydrates food)

मौसम कोई भी हो लोग चीनी से बनी चीजें खाने या पीना का तरीका निकाल ही लेते हैं। सर्दियों में मीठे पकवान ज्यादा खाए जाते हैं, तो गर्मियों में मीठे पेय पदार्थ पीए जाते हैं। लेकिन खाने की चीजें हों या पीने की चीजें, जिनमें रिफाइंड शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल किया जाता है वे आंतों के लिए अच्छा नहीं मानी जाती है और कहीं न कहीं इनसे कोलन कैंसर का खतरा बढ़ता है। शोध बताते हैं कि लंबे समय इनका सेवन कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है।

कम फाइबर वाला भोजन (Low Fiber Foods)

वहीं यदि आपकी थाली में फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल नहीं हैं, तो आपकी पाचन प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार जब शरीर में फाइबर की कमी होती है तो आंतों की सफाई सही ढंग से नहीं हो पाती, जो कोलन कैंसर के जोखिम को बढ़ा देता है। कम फाइबर वाले फूड्स बवासीर का कारण भी बन सकते हैं, जो बाद में गंभीर इन्फेक्शन और कुछ मामलों में कैंसर भी बन सकती है।

यह बदलाव करने होंगे (Lifestyle and Diet Change)

ऐसा तो नहीं है कि कोलन कैंसर की पूरी तरह से रोकथाम करना संभव है, लेकिन सही व संतुलित आहार का सेवन करना इसके खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। नियमित रूप से हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और फाइबर युक्त भोजन लें। साथ ही पर्याप्त पानी पीएं, नियमित व्यायाम करें और फास्ट फूड का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। आप इस बात को समझें कि स्वस्थ जीवन-शैली अपनाकर ही आप इस गंभीर बीमारी के खतरे को कम कर सकते हैं।

