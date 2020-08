Foods for Instant Energy: लॉकडाउन और कोरोना वायरस ने लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित तो किया ही है। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिवटी, सेहत और खान-पान के तरीकों को भी बदलकर रख दिया है। वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों को खासतौर पर अपनी सक्रियता बढ़ाने का समय नहीं मिल रहा। क्योंकि, 12-14 घंटों तक लोग लगातार कम्प्यूटर और लैपटॉप के सामने बैठकर काम करते हैं। एक्सरसाइज की कमी, खाना ठीक तरीके से ना पच पाने और बाहर ना जा पाने के कारण कई लोगों को बहुत अधिक कमज़ोरी और सुस्ती महसूस (Diet Tips for Instant Energy)हो रही है। ऐसे में, अगर आप भी खुद को सुस्ती से बचाना चाहते हैं, तो अपनी डायट में इन मसालों को शामिल करें। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। (Foods for Instant Energy in hindi) Also Read - Tips to Boost Energy : बॉडी एनर्जी बढ़ाने के लिए छोड़नी होंगी आपको ये आदतें

सुस्ती महसूस हो तो करें इन 2 मसालों का सेवन:

सूखा धनिया

लगभग हर सब्ज़ी में मिलाया जाने वाला सूखा धनिया या धनिया के बीज़ों का पाउडर आपको भरपूर एनर्जी देता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, धनिया का सेवन करने से हार्मोन्स का संतुलन बना रहता है। साथ ही यह डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिन्हें, अक्सर थकान या कमज़ोरी महसूस होती है। दरअसल, धनिया में मौजूद मैग्नीशियम और मैगनीज़ शरीर में मौजूद ग्लूकोज़ से शक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। जिससे, आपको तुरंत एनर्जी महसूस होती है। (Diet Tips for Instant Energy in hindi) Also Read - Winter Healthcare Tips: विंटर सीज़न में लोग रहते ज़्यादा सुस्त, अपनाएं आयुर्वेद और दूर करें सुस्ती

दालचीनी

इस खूश्बूदार मसाले में कई औषधिय गुण होते हैं। जर्नल प्लोस वन (PLoS One) में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर के मुताबिक दालचीनी से बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है। इसलिए जब भी आपको कमजोरी या सुस्ती महसूस हो है तो दालचीनी का सेवन कर लें। इसी तरह, लो लिबिडो की परेशानी झेल रहे लोगों के लिए भी दालचीनी का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। दूध में दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने ले लो सेक्स ड्राइव की समस्या से आराम मिलता है। ।

