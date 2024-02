Kidney health: अपनी सुबह की डाइट में शामिल करें ये 5 फूड्स, दिनभर मशीन की तरह काम करेगी आपकी किडनी

Diet for kidney: हमारे शरीर के गुर्दों को हेल्दी रखने के लिए सही लाइफस्टाइल होने के साथ-साथ सही डाइट का होना भी बहुत जरूरी है। इस लेख में जानें अपनी डाइट के बारे में जो आपकी किडनी को हेल्दी रखने में मदद करेगी।

Foods to eat to keep your kidney healthy: किडनी को हेल्दी रखने के लिए बहुत सी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और किडनी को हेल्दी रखना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि किडनी शरीर के अंदर कोई ऐसा अंग नहीं है कि कुछ दिन दिक्कत के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। बल्कि किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है, तो इसकी समस्या लगातार बढ़ती रहती है और शरीर के अन्य कई अंग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसलिए हेल्दी रहने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना खासतौर पर जरूरी होता है। सही लाइफस्टाइल के साथ-साथ सही डाइट का होना भी किडनी को हेल्दी रखने के लिए जरूरी होता है और इस बारे में ही हम आपको इस लेख में बताने वाले हैं। अगर आप अपनी किडनी को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आपको आपकी डाइट में कुछ खास फूड्स को शामिल करना चाहिए और खासतौर पर ब्रेकफास्ट के समय। क्योंकि ब्रेकफास्ट के समय का खाना हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए सही डाइट का सेवन करके आप अपने हार्ट को भी हेल्दी रख सकते हैं।

1. फूलगोभी (Cauliflower for kidney health)

फूलगोभी में सिर्फ प्रचुर मात्रा में फाइबर ही नहीं बल्कि कई ऐसे खास तरह के तत्व पाए जाते हैं, जो आपकी किडनी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसलिए हफ्ते में एक से दो बार फूलगोभी को अपने सुबह के खाने यानी ब्रेकफास्ट में शामिल कर लेना चाहिए, जो आपको हेल्दी रखने में मदद करेंगे। साथ ही इसका सेवन आपकी पाचन क्रिया को भी अच्छा बनाए रखने में मदद करता है।

2. एग व्हाइट (Egg white for kidney health)

किडनी के स्वस्थ रखने के लिए एग व्हाइट यानी अंडे का सफेद हिस्सा भी काफी फायदेमंद रहता है। अंडे के सफेद वाले हिस्से में अच्छी क्वालिटी वाला प्रोटीन पाया जाता है, जो किडनी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बेहद फायदेमंद रहता है। साथ ही अंडे के सफेद वाले हिस्से में फास्फोरस की मात्रा कम होती है, जो किडनी के लिए इसे एक अच्छा विकल्प बनाता है।

3. अनानास (Pineapple for kidney health)

वैसे को किडनी के लिए सभी फल फायदेमंद रहते हैं, लेकिन अनानास इनमें खास होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनानास में संतरा, केला व किवी आदि की तुलना में फास्फोरस काफी कम मात्रा में पाया जाता है, जो इसे एक हेल्दी ऑप्शन बनाता है। साथ ही अनानास फाइबर और विटामिन भी पाया जाता है, जो एक हेल्दी विकल्प है।

4. ऑलिव ऑयल (Olive oil for kidney health)

विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत होने के साथ-साथ ऑलिव ऑयल में ज्यादातर अनसैचुरेटेड फैट (हेल्दी फैट) ही पाया जाता है, जो किडनी के लिए इसे फायदेमंद बनाता है। अपनी सुबह की डाइट में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना किडनी से जुड़ी ज्यादातर बीमारियों से बचाए रखने में मदद कर सकता है। ऑलिव ऑयल में ज्यादातर फैट ऑलिक एसिड होता है, जिसमें सूजन कम करने वाले गुण भी पाए जाते हैं।

5. साबुत अनाज (Whole grains for kidney health)

अपने सुबह के खाने में मैदे व अन्य रिफाइंड चीजों से बने फूड्स की बजाय साबुत अनाज से बने फूड्स को शामिल करें। अगर आप चाहें को साबुत अनाज से बनी खिचड़ी, दलिया आदि का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो साबुत गेहूं से बने ब्रेड का सेवन भी अपने ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा।

