Kabj ke upay: कब्ज से परेशान रोज रात को खाएं सूजी से बनी ये खास चीज, सुबह टॉयलेट में जाते ही होगा पेट साफ

Foods for constipation relief: कब्ज जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दवाओं से पहले सही डाइट का होना जरूरी है। इस लेख में जानें सूजी से बने ऐसे फूड्स के बारे में, जो आपको कब्ज से छुटकारा दिला सकते हैं।

Sooji recipe for constipation: कब्ज की बीमारी से आजकल ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं और इससे निपटने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। हालांकि, कब्ज को जड़ से खत्म तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक आप उसके अंदरूनी कारण का पता नहीं लगा पाते हैं। ज्यादातर मामलों में अनहेल्दी डाइट व लाइफस्टाइल हैबिट्स के कारण कब्ज जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए कब्ज से निपटने के लिए सबसे पहले डाइट का सही होना जरूरी है। अगर आप भी कब्ज से परेशान हैं, तो सबसे पहले अपनी डाइट में ही सुधार करें। इस लेख में हम आपको डाइट में जुड़ी कुछ अच्छी आदतों के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप बिना दवाओं के ही कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। (Best diet to get rid of constipation)

कब्ज के लिए सूजन की रेसिपी

जिन लोगों को कब्ज से परेशानी हो रही है, उन्हें किसी भी प्रकार की दवाएं लेने से पहले अपनी डाइट में सुधार करने की सलाह दी जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कब्ज के कारण किन चीजों का सेवन करना सही है। अगर आप भी परेशान हैं, तो हम आपको बताएंगे सूजी से बनी इन दो चीजों के बारे में जो आपको कब्ज से छुटकारा दिला सकती है -

1. सूजी का उपमा

सूजी का उपमा कब्ज से छुटकारा पाने के लिए बेहद हेल्दी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर आपकी पाचन क्रिया को अच्छा बनाने में मदद करता है, जिससे कब्ज से जुड़ी समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। जिन लोगों को कब्ज से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं, उन्हें रात के समय सूजी का उपमा खाना चाहिए।

2. सूजी का उत्तपम

अगर आपका मन कुछ सादा खाने का नहीं कर रहा है, तो आप सूजी से बने उपमा की जगह उत्तपम का सेवन भी कर सकते हैं। सूजी और खूब सब्जियों के साथ तैयार उत्तपम आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है और रात के समय इसका सेवन करना न सिर्फ कब्ज को दूर करता है बल्कि पाचन क्रिया को भी अच्छा बनाता है। रात के खाने में उत्तपम लेना आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।

रात को खाना ज्यादा फायदेमंद

हेल्थ एक्सपर्ट्स हमेशा रात को हल्का खाना लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि रात के समय शरीर कम एक्टिव रहता है और इस कारण पाचन कमजोर पड़ जाता है। ऐसी स्थितियों में ही कब्ज जैसी समस्याएं पैदा होती हैं और इनसे निपटने के लिए ही रात के खाने में सूजी का उपमा व उत्तपम जैसा हल्का खाना खाने की सलाह दी जाती है।