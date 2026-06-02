क्या तरबूज के बाद दूध पी सकते हैं? जानें कितनी देर का रखना चाहिए गैप

अक्सर लोग तरबूज खाते हैं और फिर उसके कुछ ही मिनट बाद दूध भी पी लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा कहना सही है? या हेल्थ को बिगाड़ सकता है? जानें इन दोनों फूड्स के बीच कितने समय का गैप रखना चाहिए।

Written By: Anju Rawat | Published : June 2, 2026 11:18 AM IST

Medically Verified By: Dr Shrey Sharma

watermelon and milk (image-AI)

Watermelon and Milk Combination: गर्मी के मौसम में तरबूज का खूब सेवन किया जाता है। इस मौसम में ज्यादातर लोग तरबूज खाना पसंद करते हैं। तरबूज खाने से शरीर को ठंडक मिलती है और बॉडी हाइड्रेट भी होती है। तरबूज में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स भी गर्मियों में तरबूज खाने की सलाह देते हैं। लेकिन, आजकल तरह-तरह के फूड ट्रेंड्स चल रहे हैं, इसमें तरबूज और दूध को एक साथ शेक, स्मूदी और डेजर्ट के रूप में खाना भी शामिल है। लेकिन, इस फूड ट्रेंड को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि क्या तरबूज और दूध का कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए सही होता है? क्या तरबूज और दूध एक साथ ले सकते हैं? या तरबूज के बाद दूध पी सकते हैं? कई हेल्थ एक्सपर्ट्स और आयुर्वेदाचार्य इस फूड कॉम्बिनेशन को सेहत के लिए सही नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि तरबूज में पानी ज्यादा होता है और यह आसानी से पच जाता है। जबकि, दूध को पचने में ज्यादा समय लगता है। इसका पाचन-तंत्र पर असर पड़ सकता है और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

Dr Shrey on watermelon and milk combination

क्या कहते हैं आयुर्वेदाचार्य?

रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदाचार्य डॉ. श्रेय शर्मा बताते हैं कि आयुर्वेद में तरबूज और दूध के कॉम्बिनेशन को दूषीविष कहा जाता है। यानी शरीर में लंबे समय तक रहने वाला धीमा जहर या टॉक्सिंस। तरबूज और दूध को एक साथ लेने से दूषीविष का निर्माण होता है, इसलिए इन दोनों को एक साथ खाने से मना किया जाता है। वह आगे कहते हैं, "भले ही शुरुआत में तरबूज और दूध एक साथ लेने से कोई समस्या नहीं हो, लेकिन लंबे समय बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से व्यक्ति को कई परेशानियों से जूझना पड़ता है।"

तरबूज के बाद दूध पीने से क्या होता है?

आयुर्वेद में तरबूज और दूध को विरुद्ध आहार माना जाता है, क्योंकि तरबूज और दूध दोनों का डाइजेशन पैटर्न अलग-अलग होता है।

दूध काफी हैवी होता है, इसलिए इसका पचाना मुश्किल होता है। दूध को डाइजेस्ट होने में ज्यादा समय लगता है।

वहीं, तरबूज को पचाना काफी आसान होता है और इसमें पानी की मात्रा भी ज्यादा होती है। यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है।

अगर तरबूज और दूध को एक साथ लिया जाए, तो पाचन-तंत्र में गड़बड़ी आ सकती है। इससे शरीर में अग्नि तत्व धीमा हो सकती है और शरीर में आम यानी टॉक्सिंस बन सकते हैं। तरबूज के तुरंत बाद दूध पीने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। जैसे-

अगर लंबे समय तक तरबूज और दूध को एक साथ लिया जाता है, तो इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। जैसे-

You may like to read

डॉ. श्रेय बताते हैं कि लंबे समय तक विरुद्ध आहार लेने से शरीर में टॉक्सिंस जमा होते हैं और फिर सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियां तक हो सकती हैं।

तरबूज के कितनी देर बाद दूध पी सकते हैं?

डॉ. श्रेय बताते हैं, "तरबूज खाने के तुरंत बाद भूलकर भी दूध नहीं पीना चाहिए। आप तरबूज खाने के 3 घंटे बाद दूध पी सकते हैं। जब तक तरबूज अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, तब तक दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वरना, आपको विरुद्ध आहार की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।"

तरबूज के बाद दूध पी लिया तो क्या करें?

डॉ. श्रेय बताते हैं, "अगर आपने तरबूज के बाद बाद गलती से दूध पी लिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत कोई समस्या हो जाएगी। लेकिन, विरुद्ध आहार की वजह से शरीर में विषाक्त पदार्थ बन सकते हैं। इसलिए टॉक्सिंस को नष्ट करने के लिए आप जीरा, हींग, अदरक या लहसुन आदि से बने किसी खाद्य का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिल सकता है।"

Disclaimer: तरबूज और दूध, दोनों ही सेहत के लिए बेहद फायेदमंद होते हैं। लेकिन, इन दोनों चीजों का सेवन एक साथ करने से बचना चाहिए। तरबूज के तुरंत बाद दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इससे शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो सकते हैं और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।