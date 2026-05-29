क्या बाजार में बिक रहे तरबूजों में लगाया जाता है रंग का इंजेक्शन? FSSAI ने किया खुलासा

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 29, 2026 12:31 PM IST
देश के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मियों में जब खानपान की बात आती है तो टॉप लिस्ट में नाम आता है तरबूज का। गर्मी में लाल तरबूज का रंग और रसभरा स्वाद दोनों ही सबको बहुत पसंद आता है। लेकिन पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर तरबूज को लेकर कई तरह की बातें कहीं जा रही है। वीडियो में कहा जा रहा है कि तरबूज को और भी ज्यादा लाल करने के लिए व्यापारी केमिकल वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे दावे लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। पिछले दिनों तरबूज का एक वीडियो देखकर मैं भी काफी डर गई थी। उस वीडियो को देखने के बाद मैंने अपने घर आए तरबूज को हर तरह से चेक किया, लेकिन मेरे मन को तसल्ली नहीं हुई और अंत में मैंने पूरा 4 किलो का तरबूज कूड़े में फेंक दिया। सिर्फ यह सोचकर कि इसमें रंग भरने के लिए हो सकता है इंजेक्शन का यूज किया गया हो, इसे खाया तो मैं और मेरा बच्चा दोनों ही बीमार पड़ जाएंगे।
लेकिन क्या वाकई बाजार में बिकने वाले तरबूज को लाल करने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है? इस बारे में FSSAI ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और इस बात की सच्चाई का खुलासा किया है।
(image credit: chatgpt)
देखें VIDEO...
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सोशल मीडिया वीडियोज में तरबूज में इंजेक्शन से रंग भरने का दावा सुनने में भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह दावा बिल्कुल भी सही नहीं है। इंजेक्शन लगने के बाद रंग का पूरे फल में समान रूप से फैलना संभव नहीं है, इंजेक्शन लगाने से फल जल्दी खराब हो सकता है और यह प्रक्रिया बड़े स्तर पर आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं हैं। इसलिए गर्मियों में बिना किसी अफवाह पर ध्यान दिए तरबूज खाएं।
Disclaimer: गर्मियों में तरबूज खाना आपकी अपनी पसंद है। FSSAI का कहना है कि बाजार में आने वाले हर तरबूज को सुई लगाकर बड़ा और लाल किया जा रहा है, तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपनी समझदारी से फल का चुनाव करें। तरबूज खाने के बाद आपको किसी तरह की समस्या हो रही है तो इस बारे में डॉक्टर से बात करें।