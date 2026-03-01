लिवर को खराब कर रही हैं किचन में रखीं ये 5 चीजें, डॉक्टर ने बताया शराब से भी ज्यादा खतरनाक

भारत में जिस तरह से खाने में मिलावट और नकली का कारोबार खूब फल फूल रहा है, ऐसे में हमारे किचन में ही मौजूद कुछ चीजें सेहत के लिए धीमे जहर की तरह काम कर रही हैं।

Harmful Food For Health in Kitchen : भारतीयों घरों में आज भी शराब और सिगरेट को सेहत के लिए सबसे खतरनाक चीज माना जाता है। लेकिन आपको ये बात जानकार हैरानी होगी कि शराब और सिगरेट से ज्यादा आपके लिए किचन में रखी चीजें खतरनाक हैं। यह वो चीजें हैं, जिन्हें हम बिना सोचे समझे हेल्दी मानकर खा रहे हैं।

दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित यथार्थ हॉस्पिटल के जनरल फिजिशियन और एमबीबीएस डॉ. संजय गुप्ता के अनुसार, भारत में जिस तरह से खाने में मिलावट और नकली का कारोबार खूब फल फूल रहा है, ऐसे में हमारे किचन में ही मौजूद कुछ चीजें सेहत के लिए धीमे जहर की तरह काम कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं, जो हमारी सेहत के लिए धीमे जहर की तरह काम कर रही हैं।

लिवर को खराब कर रही हैं किचन में रखीं ये 5 चीजें

चीनी- हर भारतीय घर में चीनी जरूर मिलती है। चीनी किसी धीमे जहर से कम नही है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर छपी रिसर्च के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति रोजाना चीनी खाता है, तो इससे इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और फैटी लिवर का खतरा बढ़ जाता है। डॉ. संजय गुप्ता के अनुसार, चीनी सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन चीजों के साथ इसे खाने से ज्यादा नुकसान होता है। टमाटर की सॉस- पकौड़े, समोसे, सैंडविच और कई तरह के पकवानों के साथ ज्यादातर घरों में टमाटर की सॉस खाई जाती है। लोगों को लगता है कि टमाटर की सॉस को टमाटर से बनाया जाता है। लेकिन इसे बनाते समय कई प्रकार के केमिकल्स, आर्टिफिशियल कलर्स और मिठास का इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर की सॉस खाने से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकती है। इसमें प्रिजर्वेटिव और रंगों का इस्तेमाल भी होता है, जो पेट की गड़बड़ी और एलर्जी का कारण बन सकता है। रिफाइंड तेल- आजकल लोग पूड़ियां, पकौड़े और अन्य सामग्रियों को तलने के लिए सरसों के तेल की बजाय रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। डॉ. संजय गुप्ता कहते हैं रिफाइंड ऑयल सरसों के तेल का सेहतमंद विकल्प नहीं बन सकता है। रिफाइंड तेलों को ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, जिससे उनके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। रिफाइंड तेल का अधिक उपयोग शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ा सकता है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बार-बार गरम किया हुआ रिफाइंड तेल और भी अधिक खतरनाक हो जाता है क्योंकि इसमें ट्रांस फैट बनने लगते हैं। आचार- स्वाद बढ़ाने के लिए ज्यादातर लोग परांठे, रोटी और विभिन्न प्रकार की थालियों के साथ अचार खाते हैं। आचार बेशक से स्वादिष्ट लगता हो, इसमें नमक और तेल अधिक होता है। ज्यादा अचार खाने से ब्लड प्रेशर ट्रिगर होता है और आप में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा- गर्मियां आते ही लोग बड़ी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे सोडा पीते हैं। लेकिन डॉ. संजय गुप्ता कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में भरपूर मात्रा में चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। चीनी वाले ड्रिंक्स का सेवन करने से इंसुलिन तेजी से बढ़ता है। इससे डायबिटीज का खतरा कई गुणा ज्यादा बढ़ता है।

विभिन्न प्रकार की फ्लेवर्ड दही- कई लोग इन दिनों टेस्ट के चक्कर में आम, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और कीवी फ्लेवर्ड दही खाते हैं। इस प्रकार की दही में चीनी, आर्टिफिशियल फ्लेवर और रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। यह शरीर में इंसुलिन लेवल को बढ़ाते हैं। इससे डायबिटीज, फैटी लिवर का खतरा बढ़ता है।

अगर आप भी अब तक यह सभी चीजें खाते हैं, तो आज ही इन्हें खाना छोड़ दें। आपको फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो इन चीजों को खाने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।