40 की उम्र के बाद भी रहना है फिट एंड हेल्दी, रोज करें बस ये 5 काम

उम्र बढ़ने के साथ-साथ हमें अपनी डाइट में भी बदलाव करना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि 40 साल की उम्र के बाद किस तरह की डाइट अपनानी चाहिए और डाइट में किस तरह के चेंज करने चाहिए।

How to stay healthy after 40: हमारी हेल्थ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। जैसे- जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे शरीर में भी बदलाव होते रहते है है और हम बूढ़े होते चले जाते है,इसलिए 40 की उम्र के बाद में हमें अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान देना बहुत ज़रुरी है। आप 40 की उम्र के बाद अपनी पहले वाली लाइफस्टाइल नहीं अपना सकते है क्योंकि 40 की उम्र के बाद हमारा मोटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, जिसके चलते शरीर को खाना पाचने में भी बहुत परेशानी होती है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ-साथ हमें अपनी डाइट में भी बदलाव करना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि 40 साल की उम्र के बाद किस तरह की डाइट अपनानी चाहिए और डाइट में किस तरह के चेंज करने चाहिए। (Health Tips For People In 40s In Hindi)

1. सीमित मात्रा में खाएं

40 की उम्र के बाद हमें अपने खान-पान का खास ध्यान रखना चाहिए। पोर्शन कंट्रोल का नियम अपनाएं। 40 साल की उम्र के बाद सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए और ओवरइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप जो भी खाना चाहे खा सकते पर सीमित मात्रा में ही खाएं।

2. एक्सरसाइज करें

फिट रहने के लिए हमें 40 की उम्र के बाद एक्सरसाइज ज़रुर करनी चाहिए। क्योंकि इस समय हमारी मांपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसे मेें मांसपेशियां को मजबूत बनाए रखने के लिए और दिल की सेहत के लिए शारीरिक स्तर से हेल्दी रहना बहुत ज़रुरी है। इसीलिए 40 साल उम्र के बाद खुद को फिजिकली एक्टिव बनाएं और नियमित रुप से एक्सरसाइज करनी चाहिए।

TRENDING NOW

3. खाने को चबा-चबा कर और आराम से खाएं

यह बात तो हमें बचपन से ही सिखाई जाती है कि खाने को चबा-चबा कर और आराम से खाना चाहिए, और इस बात का 40 की उम्र के बाद भी खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि खाना चबा-चबा कर खाने से वह आसानी से पच जाता है। इस तरह हमारा पाचनतंत्र भी ठीक तरीके से काम करता है और हम ज्यादा खाने से भी बच जाते हैं।

4. डाइट में इन चीज़ो को करे शामिल

40 की उम्र के बाद हमें अपनी डाइट का भी खास ध्यान रखना चाहिए, हमें खाने में फल और हरी सब्जि़यों का सेवन करना चाहिए और साथ ही फैट फ्री उत्पाद और साबुत आनाज खाना चाहिए। शरीर के लिए प्रोटीन भी ज़रुरी है इसलिए प्रोटीन वाली चीज़े जैसे - मछली , अंडे, दाले, डेयरी प्रॉडक्ट्स भी खाने चाहिए।

5. नमक और चीनी से बचना चाहिए

40 की उम्र के बाद नमक और ज्यादा शुगर वाली चीज़ो से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा ओर ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा शुगर वाली चीज़े मोटापे को बढ़ाती है जिसके कारण दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा ओर ज्यादा बढ़ जाता है।

You may like to read

RECOMMENDED STORIES