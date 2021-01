Flax Seeds Kadha for Weight Loss: अलसी का बीज यानी फ्लैक्स सीड्स (Flaxseeds) स्वस्थ शरीर पाने का बेहतरीन खाद्य पदार्थ है। इतना ही नहीं, यह वजन कम करने वालों के लिए भी एक बेहतरीन सीड (Seeds for weight loss) कहा जाता है। यदि आपको भी वजन कम करना है, तो आप अलसी के बीजों का सेवन करना शुरू कर दें। अलसी के बीज (Alsi Benefits) में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। फाइबर वजन कम करने में सहायक होता है। इसमें घुलनशील और अघुलनशील फाइबर होते हैं। जब आप फ्लैक्स सीड्स खाते हैं, तो आपको जल्दी भूख का अहसास नहीं होता है, जिससे आप अधिक खाने से बचे रहते हैं। वैसे भी नट्स (Nuts) और बीजों (Seeds) में हेल्दी फैट्स और हाई क्वालिटी प्रोटीन होते हैं, इसलिए इन्हें बेस्ट वेट लॉस डायट प्लान में शामिल किया जाता है। एक मुट्ठी नट्स खाने से ना सिर्फ शरीर को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है, बल्कि भूख को भी कम करता है। बादाम, काजू, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज ये सभी काफी हेल्दी होने के साथ ही पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं। अलसी का बीज भी वजन कम करने और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जाना जाता है और इसे डायट में जरूर शामिल करना चाहिए। Also Read - Lose Belly Fat: पेट की चर्बी को खत्‍म कर देता है नींबू और गुड़ का ये आयुर्वेदिक काढ़ा, वजन कम करने वाले जरूर पीएं

वजन कम करने के लिए पिएं अलसी के बीज का काढ़ा