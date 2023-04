फैटी लिवर के मरीजों को मिलेगा आराम, बस डाइट में शामिल करें ये 5 फू़ड्स

फैटी लिवर से राहत के लिए लोगों को खान-पान में भी बदलाव करना चाहिए। फैटी लिवर में किस तरह के फूड्स का सेवन करना चाहिए और किस तरह के फूड्स से परहेज करना चाहिए, पढ़ें यहां।

Diet Tips For Fatty Liver Disease: फैटी लिवर डिजिज लिवर में सूजन से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें लिवर के आसपास बहुत अधिक मात्रा में फैट जमा हो जाता है। आमतौर पर फैटी लिवर की समस्या गलत तरीके से खानपान जैसे बहुत अधिक मात्रा में फ्राइड फूड खाने, मीठा खाने, अल्कोहल का सेवन करने से लिवर में चर्बी जमा होने के कारण (Causes of Fatty Liver) होती है। इससे लिवर को नुकसान होता है और फैटी लिवर डिजिज की समस्या होने लगती है। फैटी लिवर डिजिज पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो यह गम्भीर होकर लिवर सिरोसिस में तब्दील हो सकता है। इसलिए समय रहते इसका इलाज कराना सबसे जरूरी है। वहीं, फैटी लिवर से राहत के लिए लोगों को खान-पान में भी बदलाव करना चाहिए। फैटी लिवर में किस तरह के फूड्स का सेवन करना चाहिए और किस तरह के फूड्स से परहेज करना चाहिए, उसी के बारे में आप पढ़ें यहां। (Diet Tips For Fatty liver Disease In Hindi)

फैटी लिवर के लक्षण क्या हैं? (Symptoms Of Fatty Liver Disease)

फैटी लिवर से राहत के लिए जरूर खाएं ये फूड्स (Foods To Eat In Fatty Liver Disease)

अखरोट

बीमार लिवर के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स का सेवन अच्छा होता है जिसमें अखरोट भी शामिल है। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड लिवर के लिए एक फायदेमंद तत्व है। अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजिज में अखरोट अधिक लाभकारी माना जाता है।

लहसुन

एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होने के कारण लहसुन का सेवन उन लोगों के लिए अधिक लाभकारी है जो फैटी लिवर डिजिज से पीड़ित हैं। लहसुन का सेवनकरने से लिवर की सूजन कम होती है और यह अन्य लक्षणों से भी राहत दिलाता है।

सब्जियां

ताजी हरी पत्तेदार सब्जियों से विटामिन सी, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्राप्त होते हैं। इनका सेवन करने से ना केवल लिवर की हेल्थ बेहतर होती है बल्कि, शरीर में जमा फैट भी कम होता है। इसके अलावा,फूलगोभी, ब्रोकोली, चुकंदर और अन्य सब्जियों का सेवन भी फैटी लिवर की समस्या में लाभकारी साबित होता है।

इन सबके साथ ग्रीन टी, सी-फूड और मछली, ओेट्स और सोयाबीन से बने फूड्स का सेवन करने से भी लाभ होता है।

इन फूड्स से करें परहेज (Foods Not To Eat In Fatty Liver Disease)

चीनी और मीठी चीजें जैसे-कैंडीज, कुकीज, बेकरी प्रॉडक्ट्स और बोतलबंद कोल्ड्रिंक्स

अल्कोहल

तली हुई चीजें जैसे फ्राइज, समोसा और चिप्स

पैकेटबंद फूड्स