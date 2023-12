40 के बाद ज्यादातर महिलाओं को हो सकता है एनिमिया, कमजोरी और बीमारियों से बचने के लिए फॉलों करें ये एक्सपर्ट टिप्स

मेनोपॉज से पहले एनिमिया की वजह से महसूस होनेवाली थकान, चिड़चिड़ापन (irritability) और एकाग्रता से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

Nutritional Strategies for Women Over 40: महिलाओं की उम्र जैसे की 40 साल के पास पहुंचती है उनके शरीर में हार्मोन्स के स्तर में बदलाव आने लगते हैं। हार्मोन्स लेवल के इस असंतुलन (hormonal imbalances) के कारण उन्हें कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती है। 40 साल के आसपास का समय प्री-मेनोपॉजल फेज (peri-menopausal phase) कहा जाता है और इस समय उन्हें अनियमित मेंस्ट्रुअल साइकिल (irregular menstrual cycles), हेवी ब्लीडिंग ( heavy bleeding), शरीर में आयरन की कमी (decline in iron levels) जैसी समस्याएं हो सकती हैं जो एनिमिया (anemia) का कारण बन सकता है।

डॉ. विद्या भट्ट (Dr Vidya V Bhat, Medical Director, RadhaKrishna Multispeciality Hospital) कहती हैं कि मेनोपॉज से पहले एनिमिया की वजह से महसूस होनेवाली थकान, चिड़चिड़ापन (irritability) और एकाग्रता से जुड़ी समस्याओं से आराम पाने के लिए आयरन की अतिरिक्त खुराक की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही हर साल हेल्थ चेकअप (annual health checkup) कराने की सलाह भी डॉ. भट्ट ने दी।

हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होनेवाली समस्याएं

डॉ. विद्या भट्ट के अनुसार, मेंस्ट्रुअल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों के अलावा महिलाओं को बदन दर्द ( body aches), पैरों में दर्द (leg pain), कमर में दर्द ( lower back discomfort) और हाथ सुन्न ( numbness in hands) होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये सभी परेशानियां शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होती हैं।

TRENDING NOW

धूप में कम समय बिताने के कारण, लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याओं के कारण कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो सकती है। इनसे बचने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है विशेषकर उन लोगों में जिनकी रोजमर्रा की डाइट से कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा (poor dietary calcium intake) प्राप्त नहीं हो पाती है।

उम्र बढ़ने के साथ, महिलाओं को मसल्स मास कम होने के कारण मांसपेशियों में कमजोरी और शरीर में फैट बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लगातार बैठे रहने और कसरत ना करने की वजह से उनमें ये समस्याएं अधिक देखी जाती हैं।

मसल्स की कमजोरी से बचने के उपाय क्या हैं?

प्रोटीन का सेवन करें

डॉक्टर भट्ट कहती हैं कि मसल्स को कमजोर होने से बचाने के लिए हाई-प्रोटीन डाइट मददगार साबित हो सकती है। खासकर शाकाहार करने वाले वेजिटेरियन्स में प्रोटीन की कमी का रिस्क अधिक होता है। इसीलिए, सावधानी से अपने लिए प्रोटीन वाले फूड्स का सेवन करें। दाल, बींस, अंडे, नट्स और बीज, ड्राई फ्रूट्स और डेयरी प्रॉडक्ट्स प्रोटीन से भरपूर कुछ बेहतरीन वेजिटेरियन फूड्स हैं और ये न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सकते हैं।

You may like to read

मल्टी-विटामिंस सप्लीमेंट्स

40 साल से बड़ी महिलाओं के लिए मल्टी-विटामिंस सप्लीमेंट्स की सलाह दी जाती है जो हेयर लॉस (hair loss) और समय से पहले बालों के सफेद होने (premature greying) जैसी समस्याओं से बचाने का काम करते हैं। इन सप्लीमेंट्स के सेवन और नियमित हेल्थ चेकअप की मदद से शरीर में पोषक तत्वों की कमी का पता लगाया जा सकता है और उसका जल्द से इलाज शुरू किया जा सकता है।

इन हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी रखें न्यूट्रिशन का खास ख्याल

डायबिटीज

डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं को हाई-प्रोटीन डाइट लेने के साथ-साथ कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन भी सावधानी से करना चाहिए। सिम्पल कार्ब्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाले फूड्स का सेवन उन्हें करना चाहिए।

थायरॉइड

जिन महिलाओं को थायरॉइड की समस्या हो उन्हें टीएसएच हार्मोन्स (TSH hormone) का स्तर संतुलित करने के लिए ब्राजील नट्स (brazil nuts) और बादाम (almonds) का सेवन कर सकते हैं।

मोटापा

कुपोषण की वजह से होनेवाली यह समस्या हल करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट के साथ-साथ विटामिन ई और विटामिन सी की सही मात्रा की जरूरत पड़ती है। सही पोषण से कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में सुधार होता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। साथ ही फैटी लिवर जैसी समस्याओं का रिस्क भी कम होता है।