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Indian खाने में बढ़ता आयोडीन कैसे बन रहा थायराइड का कारण, एक्सपर्ट ने बताई वजह

भारतीयों में आजकल थायराइड से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपर्ट्स इसके पीछे की एक बड़ी वजह भारतीय खाने में ज्यादा नमक होना मानते हैं। इस लेख में जानें भारतीय खानपान और थायराइड बीमारियों के बीच क्या कनेक्शन है।

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 24, 2026 12:57 PM IST

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thyroid disease risk (Image credit: chatgpt)

हम अक्सर अपने खाने में शुगर, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होने की बात तो करते हैं, लेकिन कभी नमक के बारे में बात नहीं करते हैं। हालांकि, ज्यादा शुगर जिस प्रकार स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह से ज्यादा नमक भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर अक्सर नमक के बारे में बात क्यों नहीं की जाती है? प्रो. (डॉ.) ब्रिगेडियर अशोक सक्सेना, Director, Neonatology & Paediatrics, ShardaCare–Healthcity इसका जवाब देते हुए बताया कि दरअसल भारत में आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाने को बढ़ावा दिया जाता था, ताकि गोइटर (Goiter) और आयोडीन की कमी से होने वाली अन्य बीमारियां होने के खतरे को जितना हो सके कम किया जा सके।

हालांकि, अगर हम पिछले दशक की बात करें तो हमारे खानपान में प्रोसेस्ड और बाहर का खाना काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसमें जरूरत से ज्यादा नमक होता है और जरूरत से ज्यादा नमक मतलब है शरीर में ज्यादा आयोडीन होना। क्या आपको पता है कि शरीर में जरूरत से ज्यादा आयोडीन आने वाले समय में थायराइड से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा कर सकता है।

ज्यादा आयोडीन का थायराइड ग्रंथि पर असर

हम भारतीय अक्सर ज्यादा मसालेदार और चटपटा खाने के शौकीन होते हैं, जिसमें प्राकृतिक रूप से ही आयोडीन ज्यादा होता है। ऊपर से हमने भी पैकेज्ड स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड, इंस्टेंट नूडल्स, फास्ट फूड और बाहर का खाना खाने की आदत डाल ली है, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा कई लोग स्वास्थ्य के नाम पर सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन भी लेते हैं, जिनमें आयोडीन मौजूद होता है।

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(और पढ़ें - थायराइड रोग का आयुर्वेदिक इलाज)

अब आयोडीन के लिए यह समझना होगा कि यह कोई हानिकारक तत्व नहीं है, बल्कि आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए भी बेहद फायदेमंद है। लेकिन शरीर में आयोडीन की मात्रा ज्यादा होने से हार्मोन का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिसके कारण थायराइड से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा होने लगता है।

शरीर में ज्यादा आयोडीन के नुकसान

जिस तरह से शरीर में आयोडीन की कमी होना कई गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है, उसी प्रकार जरूरत से ज्यादा आयोडीन भी शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और कई बीमारियां होने का खतरा हो सकता है जैसे -

थायराइड के रोग - जरूरत से ज्यादा आयोडीन लेना कुछ लोगों में हाइपरथायरायडिज्म या हाइपोथायरायडिज्म जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है।

स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याएं - ज्यादा आयोडीन के कारण थायराइड ग्रंथि के काम करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, जिस कारण से वजन बढ़ना, घटना, थकान, बाल झड़ना, दिल की धड़कन तेज होना, ज्यादा पसीना आना, चिड़चिड़ापन और नींद की परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

बच्चों में गर्भवती महिलाओं में समस्याएं - अगर कोई गर्भवती महिला या बच्चे ज्यादा मात्रा में नमक खा रहे हैं, तो उनकी थायराइड ग्रंथि प्रभावित होने लगती है। इससे इन बच्चों में कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता हैय़

क्या आयोडीन खाना बंद कर देना चाहिए?

आयोडीन की ज्यादा मात्रा से होने वाले नुकसान को जानकर अगर भी नमक छोड़ने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है। शरीर को आयोडीन की जरूरत सही समय पर होती है और अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो भी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती है।

इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी डाइट को संतुलित बनाए रखना है, जिसके लिए आपको प्रोसेस्ड फूड् बाहर का खाना और यहां तक कि ज्यादा नमक वाली चीजों का सेवन करना बंद करना जरूरी होता है। साथ ही आयोडीन से जुड़ा कोई भी सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल थायराइड से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

थायराइड ग्रंथि क्या होती है?

थायराइड एक तितली के आकार की छोटी ग्रंथि होती है, गर्दन के सामने मौजूद रहती है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है।

क्या थायराइड पूरी तरह ठीक हो सकता है?

अगर सही समय पर थायराइड की इलाज शुरू कर दिया जाए तो इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन, थायराइड का इलाज करने के लिए सिर्फ दवाइयां ही नहीं, सही लाइफस्टाइल भी बहुत जरूरी होता है।

थायराइड किसकी कमी से होता है?

थायराइड शरीर में आयोडीन की कमी से हो सकता है। जब आयोडीन की कमी होती है, तो यह स्थिति पैदा हो सकती है।

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मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More