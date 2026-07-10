हर महिला को चाहिए ये 5 जरूरी विटामिन, जानिए इनके नेचुरल सोर्स और क्यों हैं इतने जरूरी

महिलाओं को हर उम्र के पड़ाव पर अलग-अलग विटामिन की जरूरत होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महिलाओं को कौन-कौन से विटामिन जरूरी है।

Medically Verified By: Dt. Pranjal kumat

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा विटामिन की जरूरत होती है।

महिलाओं का शरीर जीवन के हर पड़ाव पर अलग-अलग बदलावों से गुजरता है। टीनएज (किशोरावस्था) में पीरियड, उसके बाद प्रेग्नेंसी, ब्रेस्टफीडिंग और 40 साल की उम्र में मेनोपॉज। जिस तरह से महिला का शरीर बदलावों से गुजरता है, वैसे ही महिलाओं के पोषण की जरूरत भी बदलती है। मैं खुद एक महिला होने के नाते यह कह सकती हूं कि उम्र के साथ शरीर के खानपान की जरूरतें बदलती रहती हैं। ऐसे में अगर शरीर को जरूरी विटामिन पर्याप्त मात्रा में न मिलें, तो थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, हड्डियों का कमजोर होना, बार-बार बीमार पड़ना और हार्मोन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए आज इस आर्टिकल के जरिए मैं आपको बताने जा रही हूं 1 महिला के लिए कौन से 5 विटामिन जरूरी हैं और विटामिन को प्राप्त करने के नेचुरल सोर्स क्या हैं।

1. हड्डियों और मांसपेशियों के लिए विटामिन D

महात्मा गांधी अस्पताल की डाइटिशियन प्रांजल कुमत का कहना है कि महिलाओं के लिए विटामिन D का सही मात्रा में सेवन करना बेहद जरूरी है। विटामिन D शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। महिलाओं में खासकर ऑफिस में लंबे समय तक रहने या धूप कम मिलने के कारण विटामिन D की कमी आम देखी जाती है।

महिलाओं में Vitamin D की कमी आम है।

विटामिन D के नेचुरल सोर्स

महिलाएं विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए नीचे बताई गई चीजों को डाइट का हिस्सा बना सकती हैं।

सुबह की धूप अंडे की जर्दी फैटी फिश (सैल्मन, सार्डिन, मैकेरल) मशरूम फोर्टिफाइड दूध

2. दिमाग और एनर्जी के लिए विटामिन B12

अगर आपको बिना वजह थकान रहती है, हाथ-पैरों में झनझनाहट महसूस होती है या याददाश्त कमजोर लगने लगी है, तो विटामिन B12 की कमी इसका कारण हो सकती है। U.S. Office on Women's Health की रिसर्च बताती है कि विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। जो महिलाएं शाकाहारी खाना खाती हैं उनमें विटामिन B12 की कमी ज्यादा देखी जाती है।

विटामिन B12 के नेचुरल सोर्स

विटामिन B12 की कमी महिलाओं को न हो इसके लिए आप नीचे बताए गए खाद्य पदार्थों को खाने का हिस्सा बना सकते हैं।

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दूध और दही पनीर अंडे मछली चिकन

3. त्वचा और इम्यूनिटी के लिए विटामिन C

उम्र के साथ जब त्वचा ढीली पड़ने लगती है तब विटामिन C का सेवन करने से त्वचा को झाइयों और झुर्रियों से बचाने में मदद करती है। प्रांजल कुमत कहती हैं विटामिन C सिर्फ सर्दी-जुकाम से बचाने वाला विटामिन नहीं है। यह शरीर में कोलेजन बनाने, घाव भरने और आयरन के अवशोषण को भी बेहतर करता है। जिन महिलाओं में आयरन की कमी होती है, उन्हें विटामिन C वाले फूड्स जरूर डाइट में शामिल करने चाहिए। National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH)की रिसर्च भी बताती है कि महिलाओं के लिए विटामिन C का सेवन करना बहुत जरूरी है।

विटामिन C के नेचुरल सोर्स

महिलाओं के शरीर में विटामिन C की कमी न हो इसके लिए आप नीचे बताए गए फूड्स को अपने रोजमर्रा के खानपान का हिस्सा बना सकते हैं।

आंवला अमरूद संतरा नींबू शिमला मिर्च

प्रेग्नेंसी में फोलेट की जरूरत ज्यादा होती है।

4. फोलेट (Vitamin B9) प्रेग्नेंसी में सबसे ज्यादा जरूरी

फोलेट DNA बनाने और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, उनके लिए यह विटामिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। NIH की Pregnancy Health Professional Fact Sheetपर मौजूद जानकारी बताती है कि प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं में फोलेट की कमी हो जाए तो शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का खतरा बढ़ सकता है।

फोलेट (Vitamin B9) के नेचुरल सोर्स क्या हैं?

पालक, मेथी सरसों का साग चना राजमा, मसूर दाल संतरा, एवोकाडो

5. कोशिकाओं के लिए विटामिन E

उम्र के साथ महिलाओं के शरीर की कोशिकाएं कमजोर पड़ने लगती है। विटामिन E एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। इतना ही नहीं विटामिन E महिलाओं की त्वचा और बालों को भी अच्छा बनाए रखने में मदद करता है।

विटामिन E के नेचुरल सोर्स क्या हैं?

बादाम सूरजमुखी के बीज मूंगफली हेजलनट पालक, एवोकाडो

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। किसी भी विटामिन या सप्लीमेंट का सेवन अपनी उम्र, हेल्थ कंडीशन और डॉक्टर की सलाह पर ही करें।