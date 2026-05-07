रोजाना कितने अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, डाइटीशियन से जानें

अंडे खाना स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि अंडे का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। डाइटीशियन से जानें कितनी मात्रा में अंडा खाना सेफ है और उसके कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा।

Written By: Mukesh Sharma | Updated : May 7, 2026 5:55 PM IST

Medically Verified By: Dr. Samiksha Vasant Chordiya

egg and bad cholesterol (Image creator: chatgpt)

अगर आप खाना खाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप जो खाना खा रहे हैं तो उसमें कितना प्रोटीन आपको मिल रहा है, तो आपको शायद पता ही होगा कि अंडा कितने काम की चीज है। अंडा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिसका नाम दुनिया के सबसे अच्छे और किफायती प्रोटीन स्रोत में से एक है। लेकिन ये तो अंडे की पॉजिटिव साइड है, अंडे के बारे में यह भी कहा जाता है कि अंडा खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। अब बैड कोलेस्ट्रॉल तो एक खतरनाक बीमारी है, तो क्या अंडा खाना ही छोड़ देना चाहिए? खैर! अंडा खाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, बारे हम और आप बात नहीं कर सकते हैं बल्कि एक सर्टिफाइड डाइटीशियन ही इस बारे में हमें सही जानकारी दे सकते हैं। डाइटीशियन डॉ. समीक्षा चोरडिया ने अंडे के बारे में कुछ ऐसी ही जानकारियां दी हैं, जिनके बारे में हमें इस लेख में जरूर जानना चाहिए।

अंडे में मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल का असर

अब आप ये तो जान गए हैं कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और आपको यह भी पता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन यह अधूरी जानकारी है क्योंकि इसके साथ-साथ आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि अगर पहले अंडों को उनके डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के कारण उनका सेवन लिमिट में किया जाता था। लेकिन हालिया शोध बताते हैं कि अधिकतर स्वस्थ लोगों में आहार से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल, रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर पर बहुत कम प्रभाव डालता है।

eggs cholesterol connection (Image credit: chatgpt)

अंडा नहीं बल्कि ये फूड्स हैं ज्यादा खतरनाक

आप कोलेस्ट्रॉल के डर से अंडा खाना बंद करने की सोच रहे हैं, बल्कि आपकी डाइट का असली विलेन तो कोई और ही है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को अंडे से कई ज्यादा प्रभावित करने वाले फूड्स तो आप शायद पहले से ही खा रहे हैं -

सैचुरेटेड फैट (मक्खन, घी, तली हुई चीजें)

ट्रांस फैट (प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड यानी बाहर तैयार किया गया खाना)

फूड्स के अलावा आपकी खराब जीवनशैली भी ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने का काम करती है, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज न करना, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसी आदतें आदि।

(और पढ़ें - सुबह या शाम किस समय अंडे खाने चाहिए?)

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डाइटीशियन की सलाह

डॉ. समीक्षा चोरडिया ने बताया कि एक व्यक्ति के लिए कितने अंडे खाना सेफ है, यह उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है जैसे -

स्वस्थ व्यक्तियों के लिए - अगर व्यक्ति स्वस्थ है, तो रोजाना 1 अंडा खाना उनके लिए पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है, वहीं कुछ मामलों में संतुलित आहार के साथ-साथ रोजाना 2 अंडे भी खाए जा सकते हैं।

जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं - हार्ट डिजीज व डायबिटीज के मरीज हफ्ते में 3 से 4 अंडे ही खाएं।। इस दौरान अंडे का सफेद भाग ज्यादा खाएं और पीले भाग को अपनी डाइट में सीमित रखें।

eggs diet (Image credit: chatgpt)

अंडे खाने के बेहतर तरीके

अंडे को वैसे तो अलग-अलग तरीके से खाया जाता है और हम स्वाद को बढ़ाने के लिए अंडे को कई अलग-अलग तरीके से खाते हैं। लेकिन अंडे से मिलने वाले फायदों को बढ़ाने और उनसे होने वाले जोखिम को कम करने के लिए निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं जैसे -

उबले हुए, पोच्ड या हल्के पके हुए अंडे चुनें

डीप फ्राई या ज्यादा तेल का इस्तेमाल न करें

अंडों को फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों (सब्जियां, साबुत अनाज) के साथ लें

1 पूरा अंडा + 2-3 एग व्हाइट का संतुलित संयोजन अपनाएं

how to eat eggs (Image credit: chatgpt)

अंडे के पोषण से मिलने वाले लाभ

प्रोटीन के साथ-साथ अंडे का सेवन करने से और भी कई फायदे मिलते हैं जैसे

विटामिन B12

विटामिन D

कोलाइन (मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण)

एंटीऑक्सीडेंट जैसे ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन

अंडों को संतुलित मात्रा में आहार में शामिल करने से कोलेस्ट्रॉल पर कोई खास नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। अधिकांश स्वस्थ लोगों के लिए रोजाना 1–2 अंडे खाना सुरक्षित है, बशर्ते उनका पूरा आहार और जीवनशैली संतुलित हो। ध्यान पूरे आहार पैटर्न पर होना चाहिए, न कि पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को पूरी तरह हटाने पर।

डिसक्लेमर: इस लेख का अंडे का सेवन करने से जुड़ी कुछ सही जानकारी देना है, हालांकि, अगर आपके स्वास्थ्य के अनुसार अंडे के सेवन की मात्रा कम या ज्यादा भी हो सकती है, जिसके लिए आपको अपने किसी नजदीकी डाइटीशियन से संपर्क करना चाहिए या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs पुरुषों के लिए अंडे खाने के क्या फायदे हैं? एक में पुराना 2006 का अध्ययन 5 सप्ताह तक प्रतिदिन 1 अंडा खाने से वृद्ध वयस्कों के रक्त में ल्यूटिन का स्तर 26% और ज़ेक्सैंथिन का स्तर 38% बढ़ गया। प्रोटीन क्यों जरूरी है शरीर के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी है, जो हमारी मांसपेशियों, स्किन और बालों को बनाने के लेए बेहद जरूरी है, साथ ही यह शरीर को ऊर्जा देने, पाचन क्रिया को चलने व इम्यूनिटी में भी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या न खाएं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आपको ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही, जंक फूड, मीठा और नमक का सेवन भी कम करें।

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