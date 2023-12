शरीर में जाते ही हड्डियों की दुश्मन बन जाती है हेल्दी दिखने वाली ये सब्जी, सर्दियों में खूब खाते हैं तो सावधान

Vegetable bad for bones: कुछ सब्जियां शरीर के एक अंग के लिए फायदेमंद तो दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसी ही एक सब्जी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो शरीर की हड्डियों को कमजोर बना सकती है।

Eating too much of this vegetable could make your bones weak: हड्डियों को मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हड्डियां हमारे शरीर का वो सबसे प्रमुख अंग है, जो शरीर को सहारा प्रदान करता है। इसलिए हड्डियों को मजबूत रखने के लिए भी सही डाइट का होना भी जरूरी है। ऐसी बहुत सारी खाने-पीने की चीजें मिल जाती हैं, जिनका सेवन करना आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे फूड्स का पता होना भी जरूरी है, जो आपकी हड्डियों की मजबूती को नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी होती है कि कुछ हेल्दी चीजें कई बार शरीर के किसी अंग के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं और ऐसी ही एक खास सब्जी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो आपकी हड्डियों को कमजोर बना सकता है। चलिए जानते हैं ऐसी ही एक सब्जी के बारे में हड्डिzयों को मजबूती बनने से रोक सकती है।

हड्डियों को कमजोर बना देगी ये सब्जी

सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए हमें अक्सर खूब मात्रा में पालक की सब्जी खाने की सलाह दी जाती है और ऐसा आमतौर पर इसलिए किया जाता है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद अनेक गुण पाए जाते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पालक की हेल्दी सब्जी को हड्डियों के लिए फायदेमंद नहीं माना जाता है। वैसे तो पालक में भी खूब मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन साथ ही में इसमें एक ऐसा तत्व पाया जाता है, जो शरीर में कैल्शियम को अवशोषित होने से रोकता है। इस कारण से शरीर को दूसरे स्रोत से मिली कैल्शियम भी नहीं मिल पाती है और इस कारण से हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं।

किन लोगों को ज्यादा खतरा

हालांकि, इस बात की जानकारी होना भी जरूरी है कि इस समस्या का खतरा ज्यादा उन्हीं लोगों को है जिन्हें पहले से ही हड्डियों से जुड़ी किसी प्रकार की कोई समस्या है जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोआर्थराइटिस आदि। अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है या फिर हड्डियों से जुड़ी कोई अन्य समस्या है, तो पालक का सेवन करने से संबंधित सवाल डॉक्टर से पूछ लें।

सामान्य मात्रा में करें सेवन

हालांकि, ऐसा नहीं है कि आपको पालक का बिलकुल भी सेवन नहीं करना है। आप एक निश्चित मात्रा में पालक की सब्जी का सेवन कर सकते हैं। पालक के कारण हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का खतरा उन लोगो को है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं। सर्दियों में कुछ लोग खूब मात्रा में पालक की सब्जी का सेवन करते हैं और अगर उन्हें पहले से ही हड्डियों से जुड़ी कोई बीमारी है, तो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।