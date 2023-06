डायबिटीज में मोटापा बढ़ा सकता है मुश्किलें, रोज खाएंगे ये 1 भूरी चीज तो तेजी से होगा वेट लॉस, घटेगा शुगर लेवल

मोटापे या अधिक वजन के कारण डायबिटीज को नियंत्रण में रखने में परेशानी हो सकती है।

Ways to manage weight in diabetes: हेल्दी रहने और बीमारियों से बचने के लिए वजन कंट्रोल में रखना महत्वपूर्ण है। क्योंकि वजन बढ़ने या मोटापे की वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ता है और कई बीमारियों या हेल्थ कंडीशन्स से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन्स बढ़ सकती हैं। ऐसी ही एक स्वास्थ्य समस्या है डायबिटीज। हाई ब्लड शुगर लेवल से लेकर किडनी और आंखों को डैमेज पहुंचने का खतरा भी डायबिटीज के मरीजों में बहुत अधिक देखा जाता है। वहीं, मोटापे या अधिक वजन के कारण डायबिटीज को नियंत्रण में रखने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए, डायबिटीज में लोगों को वजन कम रखने की सलाह दी जाती है। कुछ समय पहले ही यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया ( University of South Australia) के शोधकर्ताओं द्वारा की गयी एक स्टडी में बताया गया कि रोजाना बादाम खाने से वजन को कम रखने में मदद हो सकती है। (Eating almonds daily can reduce the risk of diabetes)

डायबिटीज में क्यों फायदेमंद है बादाम खाना ? (Benefits of eating Almonds in diabetes)

इस स्टडी के अनुसार हर दिन नाश्ते में 30-50 ग्राम बादाम खाने से रोजाना लोग 239 कैलोरी (Calories) कम ले सकते हैं। इस तरह कम मात्रा में कैलोरी लेने से वेट लॉस में मदद हो सकती है। जैसा कि ज्यादातर लोग नाश्ते में जंक फूड (Junk foods) का सेवन कर लेते हैं जिससे आपको अधिक मात्रा में कैलोरी मिलती है। हाई कैलोरी फूड होने के कारण जंक फूड, फ्राइड फूड और अन्य चीजों से आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है। वहीं, बादाम खाने से ना केवल भूख कंट्रोल (controlling cravings) होती है बल्कि, इससे वजन को मेंटेन करने में भी सहायता होती है। रिसर्च के अनुसार, बादाम खाने से शरीर का हार्मोनल रिस्पॉन्स (hormonal response) सुधरता है और इससे भूख कम लगती है और वजन को बढ़ मैनेज करने में भी मदद होती है। वजन नियंत्रित होने के कारण ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकना और डायबिटीज को मैनेज करना आसान हो पाता है।

डायबिटीज में बादाम खाने के अन्य फायदे (Health benefits of eating almonds in diabetes)

जानकारों के अनुसार, बादाम खाने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और इससे डायबिटीज का रिस्क कम होता है।

बादाम में कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकते हैं।

बादाम खाने से कोलेस्टॉल का स्तर भी संतुलित होता है जिससे कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का खतरा कम होता है।

मोटापा बढ़ाता है कई बीमारियों का रिस्क (Risk of obesity)

बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) की रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में 100 करोड़ से अधिक लोग मोटापे से पीड़ित हैं। इनमें वयस्कों के साथ-साथ टीनएजर्स और बच्चे भी शामिल हैं। WHO का अनुमान है कि साल 202 तक लगभग 2 करोड़ लोगों को मोटापे के कारण कई गम्भीर प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। मोटापा मुख्य रूप से हार्ट डिजिजेज, किडनी की बीमारियों, डायबिटीज और थायरॉइड जैसी लाइफस्टाइल डिजिजेज और फर्टिलिटी संबंधी बीमारियों का रिस्क बढ़ा सकता है।

