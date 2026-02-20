डिलीवरी के बाद बढ़ गया है वजन, कम करने के लिए डाइट में शामिल करें बस ये 1 फल

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
What fruits burn belly fat fast : मां बनना हर एक महिला की ज़िंदगी के सबसे प्यारे पलों में से एक है, जिसका इंतजार हर महिला करती है। हालांकि, डिलीवरी के बाद हर महिला को कई बदलावों से गुजरना पड़ता है कई महिलाओं को शारीरिक बदलावों का अनुभव होता है जैसे कि वजन का बढ़ना, बालों का झड़ना, वजाइनल डिस्चार्ज, कब्ज, और त्वचा पर स्ट्रेच मार्क्स जैसी अस्थायी समस्याएं। हालांकि, प्रेग्नेंसी के बाद बढ़ा हुआ वजन कम करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। खैर, यहां हम एक फल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े हुए वज़न को कम करने काम करता है। यह फल है अनानास।
डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी का कहना है कि अनानास में ब्रोमेलैन की ज़्यादा मात्रा होने के कारण यह वज़न कम करने के लिए एक अच्छा फल है। हालांकि, इसे सावधानी से खाना चाहिए।
अनानास में कैलोरी कम और फाइबर ज़्यादा होता है, जो वज़न मैनेज करने में मदद कर सकता है और आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। इसमें ब्रोमेलैन नाम का एक एंजाइम भी होता है, जो पाचन में मदद कर सकता है, सूजन कम कर सकता है और आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है। ऐसे में अगर आप संतुलित आहार लेते हैं, तो अनानास को शामिल करने से प्रेग्नेंसी के बाद आपका वज़न कंट्रोल में रह सकता है।
कामिनी कुमारी का कहना है कि अनानास सीधे शरीर का फैट बर्न नहीं करता है। यह कम कैलोरी, ज्यादा पानी और ब्रोमेलैन नामक एंजाइम की मौजूदगी के कारण वज़न को कंट्रोल करने में मदद करता है। हालांकि, प्रेग्नेंसी के बाद ये कारक पाचन और पेट भरने में मदद कर सकते हैं, लेकिन फैट कम होना आखिरकार कुल कैलोरी बैलेंस, हार्मोनल हेल्थ, नींद की क्वालिटी और एक्टिविटी लेवल पर निर्भर करता है।
अनानास में फाइबर, विटामिन C और ब्रोमेलैन भरपूर मात्रा में होता है। फाइबर पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है और बेवजह स्नैकिंग को कम कर सकता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से वज़न मैनेज करने में मदद कर सकता है। ब्रोमेलैन प्रोटीन पचाने में मदद करता है और पेट फूलना व वॉटर रिटेंशन कम करने में मदद कर सकता है, जिससे पेट सपाट लगता है। इसके अलावा, इसकी नैचुरल मिठास प्रोसेस्ड डेज़र्ट की क्रेविंग को कम करने में मदद कर सकती है। हालांकि, ये असर असल में फैट कम करने के बजाय हेल्दी खाने की आदतों को सपोर्ट करते हैं।
डायटीशियन का कहना है कि डिलीवरी के बाद पाइनएप्पल खाने से न सिर्फ आपका वजन तेजी से कम होगा, बल्कि यह कब्ज की परेशानी को भी दूर कर सकता है। इसके अलावा ब्लीडिंग फ्लो भी सही रहता है, जिससे शरीर की अच्छी क्लीनिंग हो जाती है।
डिलीवरी के बाद बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए अनानास को पोस्टपार्टम डाइट के हिस्से में शामिल किया जा सकता है। ब्लड शुगर स्पाइक्स को रोकने के लिए इसे प्रोटीन या हेल्दी फैट के साथ खाया जा सकता है। इसके अलावा, दही में कुछ क्यूब्स मिलाकर खाना, इसे बीज के साथ स्मूदी में ब्लेंड करना, या खाने के बाद फ्रूट बाउल के हिस्से के रूप में भी खाने के रूप में शामिल किया जा सकता है।
इसके अलावा वेट लॉस के लिए पपीता का सेवन करना भी फायदेमंद होता है। इससे वजन कम करने से लेकर कब्ज की परेशानी भी कमहो सकती है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information