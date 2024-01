हड्डियों में हो गई है कैल्शियम की कमी तो दूध में मिलाकर खाएं ये खास चीज, लोहे सी मजबूत बन जाएंगी हड्डियां

Diet for strong bones: हमारे शरीर की हड्डी को मजबूत रखने के लिए उनमें कैल्शियम की पूर्ति रखनी जरूरी होती है। इस लख में जानें हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाने पर किस खास चीज का सेवन करने से फायदा मिलता है।

What to eat with milk to get strong bones: कमजोर हड्डियों का मतलब पूरे शरीर का कमजोर पड़ना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर को सहारा देने व उसका संतुलन सही बनाए रखने में हमरे शरीर की हड्डियों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए शरीर के अन्य हिस्सों का खास ध्यान रखने के साथ-साथ हड्डियों का भी खास ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन कई बार खराब जीवनशैली या अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स के कारण शरीर के अन्य हिस्सों की तरह हड्डियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं और इस कारण से स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की समस्याए होने लगती हैं। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां कमजोर पड़ने लगी हैं, तो वे अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव करके अपनी हड्डियों को फिर से मजबूत बना सकते हैं। ऐसे ही एक डाइट चेंज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसकी मदद से हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है।

सिर्फ दूध ही काफी नहीं

वैसे तो दूध में कैल्शियम समेत अन्य कई खास तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करते हैं। लेकिन जिन लोगों की हड्डियों में कमजोरी आ चुकी है, उनके लिए सिर्फ दूध ही काफी नहीं है और इसके साथ-साथ दूध में अन्य कई चीजों को भी शामिल किया जा सकता है। दूध के साथ अन्य किसी ऐसी चीज का सेवन किया जा सकता है, जो उसकी शक्ति को बढ़ा देती है और इससे हड्डियों को फिर से मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है।

दूध में मिलाएं ये खास चीज

अगर हड्डियों में पहले से ही कमजोरी है, तो सिर्फ दूध पीना काफी नहीं है और इसलिए आप इसमें अंजीर को भी शामिल कर सकते हैं। सूखे अंजीर का सेवन दूध के साथ किया जा सकता है। अंजीर में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होने के साथ-साथ पोटेशियम भी पाया जाता है, जो हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में काफी मदद कर सकता है।

दूध में ऐसे करें मिक्स

दूध के साथ अंजीर का सेवन करना बेहद आसान है और इसके तरीके भी अलग-अलग प्रकार के हैं। आप चाहें तो गर्म दूध में 15 से 20 मिनट के लिए सूखे अंजीर के कुछ टुकड़ों को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा उबलते हुए दूध में भी अंजीर को डाला जा सकता है। वहीं कुछ लोग अंजीर को अलग से और दूध की चुस्कियां लेते हुए खाना पसंद होता है।

डॉक्टर से जांच बहुत जरूरी

दूध और अंजीर समेत कई ऐसे फूड्स हैं, जो हड्डियों की मजबूती को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन हड्डियों में कमजोरी होना कई अन्य बीमारियों का संकेत भी हो सकता है, जिसे इग्नोर करना काफी परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए डॉक्टर से जांच भी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डियां कमजोर पड़ती जा रही है, तो अपनी डाइट में चेंज करने के साथ-साथ डॉक्टर से जांच कराना भी बेहद जरूरी है।