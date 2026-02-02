रागी की रोटी जोड़ों को करता है मजबूत, अलग-अलग बीमारियों में खाएं अलग-अलग रोटियां

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Which type of bread is good for health : भारतीय घर में तीनों टाइम रोटी जरूर बनती है। बिना रोटी के थाली पूरी नहीं होती है। वैसे तो ज्यादातर घरों में गेंहू के आटे की ही रोटी बनती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोटी बनाने के लिए और भी कई अनाज होते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने में कारगर भी होते हैं। आज इस आर्टिकल में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि अलग-अलग समस्या को दूर करने के लिए कौन से अनाज की रोटी का सेवन फायदेमंद होता है।
दरअसल, बात जब पोषण की आती है तो एक ही चीज हर किसी के लिए सही नहीं होता है। चाहे आप वज़न कम करने पर ध्यान दे रहे हों, PCOS मैनेज कर रहे हों, डायबिटीज कंट्रोल कर रहे हों, या सिर्फ अपना पाचन ठीक करने की कोशिश कर रहे हों, आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए एक अलग तरह की रोटी फायदेमंद साबित हो सकती है। आइए आपको अलग-अलग रोटियों और उनके फायदों के बारे में बताते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं जौ की रोटी की। पुराने समय में लोग जौ की रोटी का भी सेवन करते थे, क्योंकि यह फाइबर से भरपूर होती है। इसमें घुलनशील फाइबर, सेलेनियम भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर किसी को ग्लूटेन सेंसिटिविटी नहीं है, तो उनके लिए जौ की रोटी पेट की चर्बी को कम करने, इंसुलिन को सुधारने, लिवर और दिल को हेल्दी रखने व कोलेस्ट्रॉल की समस्या को सुधारने में फायदेमंद होती हैं।
पिछले कुछ समय में रागी काफी ट्रेंड में चल रहा है। दरअसल, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन और फाइबर होता है। अगर रागी की रोटी का सेवननियमित रूप से किया जाए,तो इससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, वजन कम करने और हड्डियों व जोड़ों को मजबूत बनाने में भी मदद मिलती है। हालांकि, अगर आपको किडनी की समस्या है या फिर बहुत कमजोर पाचन है, तो इसके सेवन से बचना चाहिए।
मल्टीग्रेन रोटी फाइबर, बी-विटामिन, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है। इस तरह की रोटी को खाने से पाचन और गट बैलेंस में सुधार होता है, फैट कम करने में मदद मिलती है, पोषक तत्वों की कमी कम होती है। अगर आपको PCOS की समस्या है, तो आपके लिए यह रोटी काफी फायदेमंद साबित होगी। हालांकि, जिन लोगों को ग्लूटेन इनटॉलरेंस की समस्या है, तो उन लोगों को इसके सेवन से बचना चाहिए।
बाजरे का तासीर गर्म होता है, इसलिए इसका सेवन सर्दियों में किया जाता है। बाजरे में इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, जिंक, अघुलनशील फाइबर होता है। इसके सेवन से आयरन लेवल बढ़ता है। एनर्जी और स्टैमिना को भी बढ़ाने में मदद मिलती है। वहीं, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह फायदेमंद होती है। हालांकि, अगर आपको ज्यादा गर्मी लगती है या फिर एसिडिटी होती रहती है, तो बाजरे की रोटी का सेवन करने से बचें।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information