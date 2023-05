वजन घटाने के लिए गर्मी में इस एक सब्जी का करें सेवन, बर्फ की तरह पिघल जाएगी पेट की चर्बी

How to Eat Bottle Gourd for Weight Loss : शरीर के बढ़ते वजन को कंट्रोल करने में लौकी आपकी मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे करें लौकी का सेवन?

How to Eat Bottle Gourd for Weight Loss : भारत में लौकी सबसे आम सब्जियों में से एक है। इसका प्रयोग कई तरह के डिशेज को बनाने के लिए किया जाता है। वहीं, आयुर्वेद में भी लौकी का खास महत्व है। डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी का कहना है कि लौकी का उपयोग परंपरागत रूप से बुखार, खांसी, दर्द और अस्थमा जैसी कई स्वास्थ्य स्थितियों को कम करने के लिए किया जा सकता है। इसमें विटामिन बी, सी और अन्य जरूरी पोषक तत्वों का भंडार होता है। भले ही लौकी खाने में आपको बोरिंग लगे, लेकिन यह कई गुणों का भंडार है जो आपके रोगों को दूर कर सकता है। वजन घटाने की बात करें, तो लौकी में कई आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिससे वजन को तेजी से कम किया जा सकता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं वजन घटाने में कैसे फायदेमंद है लौकी?

वजन कम करने में कैसे फायदेमंद है लौकी?

शरीर के बढ़ते वजन कम करने के लिए लौकी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है और अधिक मात्रा में पानी होता है। यह आहार फाइबर में भी समृद्ध है और इसमें वसा और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। लौकी का यह गुण वजन कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आप अपने शरीर की चर्बी को मोम की तरह पिघलाना चाहते हैं, तो नियमित रूप से लौकी का सेवन करें। मुख्य रूप से गर्मियों में इसका सेवन आपको बेहतर रिजल्ट दे सकता है।

चर्बी कम करने के लिए कैसे खाएं लौकी?

शरीर की चर्बी को घटाने के लिए लौकी का सेवन आप कई तरह से कर सकते हैं। आइए जानते हैं-

लौकी का जूस

वजन को घटाने के लिए लौकी का सेवन आप जूस के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए लौकी को अच्छे से धोकर इसके छील लें। इसके बाद इसके छोटे-छोटे टुकड़ों को काटकर इसे ग्राइंडर की मदद ले पीस लें, इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसे अच्छे से छान लें। अब इस जूस में आप थोड़ा सा नमक या फिर शहद एड कर सकते हैं। इसके बाद इस जूस का सेवन करें। खाली पेट लौकी का जूस पीने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा।

लौकी का रायता

गर्मी में अगर आप वजन घटामे का सोच रहे हैं, तो लौकी का रायता ( Lauki Recipes for weight loss in Hindi ) खाएं। लौकी का रायता वजन को तेजी से कम कर सकता है। लौकी का रायता तैयार करने के लिए सबसे पहले लौकी को कद्दूकस कर लें। इसके बाद इसे हल्का सा भाप देकर पका लें। अब इसमें दही, काला नमक, जीरा पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद इसका सेवन खाने के रूप में करें। नियमित रूप से इसका सेवन वजन को कम कर सकता है।

लौकी का सेवन शरीर के वजन को कम करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपको लौकी खाने से किसी तरह की एलर्जी की परेशानी है, तो इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

