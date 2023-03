शहद से लेकर नारियल का तेल सबकुछ हो सकता है नकली, जानें असली सामान पहचानने का तरीका

आपके घर में रखीं चीजें असली हैं या नकली, चेक करें ऐसे।

How to check purity of foods: खाने-पीने की चीजों से लेकर ब्यूटी प्रॉडक्ट्स और यहां तक की दवाओं में भी मिलावट बहुत कॉमन है और ये मिलावटी और नकली चीजें हमारे आसपास इतनी ज्यादा फैली हुई हैं कि लोग जाने-अनजाने इनका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। खाने-पीने की नकली या मिलावटी चीजें स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा (health hazards of adulterated foods) हैं और इनसे खुद को और अपने परिवार को बचाना सभी के लिए ज़रूरी है। यहां इस लेख में पढ़ें खाने-पीने की कुछ चीजों की जांच करने के तरीके जिनकी मदद से आप घर पर ही उनमें मिलावट का पता कर सकते हैं और इन नकली चीजों के सेवन से होने वाले नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। (How to check purity of foods in Hindi)

नकली फूड्स की पहचान कैसे करें ? ( How to check quality of foods in Hindi.)

शहद की जांच करें ऐसे (Tips to check quality of honey)

शहद एक ऐसी चीज है जिसमें मिलावट का चांस बहुत अधिक होता है। गुड़, शुगर सिरप से लेकर नकली कलर भी मिलाए जाते हैं शहद में। असली और नकली शहद की जांच करने के लिए यह तरीका अपनाएं। (ways to check adulteration in honey at home)

एक गिलास पानी लें।

इसमें चम्मचभर शहद (Honey) मिलाएं।

अच्छी क्वालिटी का शहद गिलास में नीचे की तरफ जमा होने लगेगा। जबकि, नकली या मिलावटी शहद पानी के साध घुलकर तैरता रहेगा।

नारियल के तेल की शुद्धता पहचानें ऐसे (Tips to check quality of coconut oil at home)

स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम और ओवरऑल हेल्थ के लिए नारियल का तेल (Coconut Oil Health benefits) बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन, अगर नारियल का तेल शुद्ध ना हो तो इसके इस्तेमाल या सेवन से स्वास्थ्य को बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। नारियल तेल की क्वालिटी को जांचने के लिए आप घर पर ही इसका टेस्ट (testing purity of coconut oil at home) कर सकते हैं। मिलावटी नारियल तेल की पहचान करने के लिए यह तरीका अपनाएं-

एक कटोरी में नारियल का तेल लें और इसे फ्रिज में रखें।

लें और इसे फ्रिज में रखें। जब यह तेल अच्छी तरह जम जाए तो कटोरी को बाहर निकालें।

आप देखेंगे कि जब नारियल का तेल नकली या मिलावटी (fake coconut oil) होगा तो वह ठीक तरीके से जमेगा नहीं। उसमें मिलाया गया नकली तेल कटोरी में नीचे दिखायी देखा और उसके ऊपर नारियल तेल (coconut oil) की परत जमी हुई दिखायी देगी।

नकली हींग की पहचान करें ऐसे (How to differenciate fake and real asafetida)

डाइजेशन बढ़ाने और भोजन को फ्लेवर देने के लिए लोग हींग का तड़का (Hing ka tadka) लगाते हैं। लेकिन, हींग नकली या मिलावटी होने से यह जहर की तरह भी काम करता है। ऐसे में नकली हींग को पहचानने और उसके नुकसान (side effects of fake hing) से खुद को बचाने के लिए इस तरह असली हींग और नकली हींग में फर्क पहचानें। (how to check purity of hing or asafetida)

एक चम्मल लें और उसमें 3-4 चुटकी हींग रखें।

अब इस चम्मच को आंच पर रखें।

नकली हींग जल नहीं पाता जबकि, अलसी हींग तेजी से पिघल जाता है और वह अच्छी तरह आग भी पकड़ लेता है।