ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं किया तो शरीर के अंगों को हो सकता है नुकसान, इन 2 तरीकों से कम करें ग्लूकोज लेवल

Home Remedies For Diabetes Control: डायबिटीज की बीमारी से छुटकारा पाना संभव नहीं क्योंकि, यह एक आजीवन रहने वाली बीमारी है और इसीलिए डायबिटीज के मरीजों को जीवनभर अपनी स्थिति को मैनेज करने के लिए प्रयास करने पड़ सकते हैं। डायबिटीज में पीड़ित व्यक्ति के शरीर में खून में ग्लूकोज की मात्रा अनियंत्रित होता है। इसके अलावा शरीर में इंसुलिन का उत्पादन और उपयोग भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। बढ़ा हुआ शुगर लेवल कई तरह की कॉम्पलिकेशन्स हो सकती हैं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जहां डाइट का ख्याल रखना चाहिए वहीं, कुछ घरेलू नुस्खों का भी प्रयोग किया जा सकता है। आमतौर पर घर में पायी जाने वाली चीजों से ये नुस्खे तैयार किए जा सकते हैं और इन्हें काफी कारगर भी माना जाता है। ऐसे ही कुछ घरेलू उपायों के बारे में पढ़ें यहां। (Home Remedies For Diabetes in Hindi)

आम की पत्तियों से तैयार करें यह स्पेशल ड्रिंक

आम के पेड़ की ताजी पत्तियों (mango leaves benefits) का सेवन करने से शरीर में इंसुलिन का स्तर मेंटेन करने में मदद करते हैं। इस लिहाज से इन्हें डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा तरीका बताया जाता है। आम की पत्तियों में कई स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स (antioxidants) पाए जाते हैं। साथ ही इनमें विटामिन ए (Vitamin A) और विटामिन सी (Vitamin C) भी पाया जाता है। ये सभी तत्व डायबिटीज को मैनेज करने में सहायता कर सकते हैं और ब्लड शुगर लेवल को कमकर सकते हैं।

ऐसे करें सेवन

5-6 आम की पत्तियां लें और पानी से धोकर साफ करें।

फिर, इसे एक लीटर पानी के साथ भिगोकर रख दें।

अगले दिन इन पत्तियों को पानी से निकालें और पानी पीएं।

डायबिटीज में गिलोय का सेवन करेगा शुगर कंट्रोल में मदद (Giloy benefits in diabetes)

गिलोय एक इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक हर्ब (Immunity booster ayurvedic herb) है। गिलोय का काढ़ा पीने से मौसमी बीमारियों और वायरल इंफेक्शन्स से सुरक्षा मिलती है। लेकिन इन सबके साथ ही गिलोय एक एंटी-डायबिटीक हर्ब (anti-diabetic herb) भी है। इसका सेवन करने से इंसुलिन लेवल को संतुलित रखने में सहायता होती है और रक्त में ग्लूकोज का स्तर भी मैनेज होता है। इससे मीठा खाने की इच्छा कम होती है और इस तरह वजन को बढ़ने से रोकने(herbs to control obesity) में भी आसानी होती है।

ऐसे करें गिलोय का सेवन (how to consume Giloy in diabetes)

गिलोय के डंठल को पानी के साथ उबालें या इसे रातभर पानी में भिगोकर रखें। अगले दिन इस पानी को पीएं

गिलोय के पाउडर को पानी में घोलकर भी इसका सेवन किया जा सकता है।

