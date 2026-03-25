गर्मियों में रोज खाएं ये 3 ड्राई फ्रूट्स, बढ़ेगी एनर्जी और पेट में नहीं होगी जलन

Dry Fruits for Summer: ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इसलिए आपको अपनी डाइट में इन्हें जरूर शामिल करना चाहिए। गर्मी में आप इन 3 नट्स का सेवन कर सकते हैं।

Garmi me Kon se Dry Fruits Khaye: गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। इस मौसम में शरीर को ठंडक और पर्याप्त ऊर्जा की जरूरत होती है। तेज धूप, गर्मी और पसीने की वजह कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं। गर्मियों में थकान, कमजोरी, एसिडिटी जैसी समस्याएं भी बेहद आम हैं। इसलिए इस मौसम में शरीर को एनर्जेटिक रखने के लिए अच्छा खान-पान बहुत जरूरी है। ड्राई फ्रूट्स को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन ज्यादा नट्स की तासीर गर्म होती है। ऐसे में ज्यादातर लोग गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन, आप गर्मी में भी कुछ ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खा सकते हैं। इससे नट्स की तासीर नॉर्मल हो जाती है और इन्हें खाने से पेट में गर्मी नहीं बढ़ती है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं गर्मी में कौन-से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए (Garmi me Kon se Dry Fruits Khane Chahiye)?

1. गर्मी में खाएं किशमिश- Kishmish for Summer

गर्मियों में आप किशमिश खा सकते हैं। किशमिश को गर्मियों के लिए सबसे बेहतरीन ड्राई फ्रूट माना जाता है। किशमिश में फाइबर, पोटैशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आप रोज रात को 8 से 10 किशमिश को पानी में भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट इन किशमिश का सेवन करें। इससे पेट की जलन कम होगी और एसिडिटी से छुटकारा मिलेगा। किशमिश में नेचुरल शुगर होता है, जिससे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलीत है। अगर आप रोजाना किशमिश का सेवन करेंगे, तो इससे पाचन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी। किशमिश खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है।

2. गर्मी में खाएं बादाम- Badam for Summer

गर्मियों में बादाम खाना भी बेहद फायदेमंद होता है। गर्मी के मौसम में आप बादाम का खूब सेवन कर सकते हैं। बादाम को ब्रेन और फिजिकल हेल्थ के लिए सुपरफूड माना जाता है। इसमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व होते हैं। आप रोज सुबह खाली पेट 4 से 5 भीगे हुए बादाम छिलके निकालकर खा सकते हैं। बादाम खाने से शरीर में लंबे समय तक एनर्जी बनी रहती है। बादाम खाने से याद्दाश्त तेज होती है और एकाग्रता भी सही बनी रहती है। भीगे हुए बादाम खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। इसमें मौजूद विटामिन ई त्वचा और बालों के लिए लाभकारी माना जाता है।

3. गर्मी में खाएं मखाना- Makhana for Summer

आप गर्मियों में मखाना भी खा सकते हैं। मखाने की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में इनका सेवन करने से पेट की जलन और एसिडिटी शांत होगी। मखाना खाने से शरीर को ठंडक मिलती है और पाचन में भी सुधार होता है। मखाना हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। आप मखाने को दूध में उबालकर खा सकते हैं। इसके अलावा, रोस्टेड मखाने भी सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। मखाना खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है। इसमें फाइबर होता है, जो कब्ज से छुटकारा दिलाता है। आप रोजाना एक मुट्ठीभर मखाने खा सकते हैं।

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Highlights:

गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स हमेशा भिगोकर खाने चाहिए।

गर्मी में मखाने का सेवन करना फायदेमंद होता है।

गर्मी में ज्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खाने से बचना चाहिए।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।