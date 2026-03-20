फैट लॉस डाइट में हेल्दी समझ कर पी रहे ये 4 ड्रिंक? शायद इसीलिए कम नहीं हो रहा वजन

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Weight Loss Kaise Kare: आज मोटापा तेजी से बढ़ती वैश्विक समस्या बन चुका है, जिससे लगभग हर देश ग्रस्त हैं। खराब खानपान, कम शारीरिक गतिविधि और तनाव इसके मुख्य कारण हैं। वहीं जैसा कि आप जानते भी हैं कि मोटापा हृदय रोग, मधुमेह और अन्य बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। विशेषज्ञ स्वस्थ जीवन-शैली, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अपनाकर मोटापे को नियंत्रित करने की सलाह देते हैं, जिसमें डाइट में मुख्य होती है। हालांकि फैट लॉस डाइट करते समय अधिकतर लोग खाने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ ड्रिंक्स को लेकर बड़ी गलतफहमियों का शिकार होते हैं। ऐसे में कई बार जो चीजें आप हेल्दी समझकर पी रहे होते हैं, वह ही वजन घटाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा होती हैं। तो आइए आज हम आपको ऐसी ही 4 ड्रिंक्स के बारे में बताते हैं।
डाइट के दौरान अक्सर ही हम फ्रूट जूस को विटामिन्स का अच्छा स्रोत मान बैठते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। लेकिन इनमें फाइबर लगभग न के बराबर होता है और शुगर ज्यादा होती है। ऐसे में जब आप जूस पीते हैं तो मान कर चलिए कि एक ग्लास जूस में कई फलों की शुगर एक साथ ले लेते हैं, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती है और फैट लॉस वो तो होता ही नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप पूरा फल खाएं, न कि उसका जूस पीएं।
अगर आप भी वजन कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग और अन्य तरीके अपना के थक चुके हैं, लेकिन फिर भी वजन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आप भी अपनी डाइट में मीठी लस्सी या फ्लेवर वाली दही जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों के मौसम में दही से बनी लस्सी स्वास्थ्य के लिए हेल्दी साबित होती है, लेकिन जब आप इसमें चीनी मिला लेते हैं, तो यह कैलोरी से युक्त बन जाती है। एक गिलास मीठी लस्सी में इतनी कैलोरी होती है कि आपकी पूरी डाइट का बैलेंस बिगाड़ सकती है। ऐसे में आप फैट लॉस के दौरान नमकीन या बिना शक्कर वाली लस्सी ही पीएं।
एथलिट्स अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आमतौर पर स्पोर्ट्स ड्रिंक्स लेते हैं, लेकिन यह आम लोगों के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इनमें छुपी हुई शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं, जो शरीर में कैलोरी की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ऐसे में अगर आप प्रोफेशनल एथलीट नहीं हैं, तो पानी या नारियल पानी ही आपके लिए बेहतर है और जरूरी है कि आप स्पोर्ट्स ड्रिंक से दूरी बनाएं।
(और पढ़ें - वेट लॉस के लिए क्या पीना चाहिए?)
“चाय ही तो है” अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो आपको बता दें कि ये सिर्फ चाय ही नहीं है बल्कि कैलोरी से भरा कप है। हालांकि, कम फैट वाले दूध से और शुगर फ्री तरीके से बनी साधारण चाय या ब्लैक कॉफी अगर सीमित मात्रा में पी जाए तो नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन जब इसमें चीनी, क्रीम या फ्लेवर्ड सिरप मिला दिए जाते हैं, तो यह आपका वजन बढ़ा सकती है। ऐसे में आप अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान दिन में कई बार ऐसी चाय-कॉफी पीना आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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