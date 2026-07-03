मानसून के लिए बेस्ट हैं ये 4 ड्रिंक्स, बढ़ेगी इम्युनिटी और मौसमी बीमारियों से होगा बचाव

अगर आप भी मानसून में बार-बार बीमार पड़ जाते हैं, तो इन ड्रिंक्स का सेवन करना शुरू कर दें। इनसे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और मौसमी बीमारियों से बचाव हो सकता है।

Medically Verified By: Dr Shrey Sharma

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Drinks for Immunity Boosting: मानसून में कई लोग बार-बार बीमार पड़ जाते हैं और इसके पीछे कमजोर इम्यूनिटी को सबसे बड़ी वजह माना जाता है। दरअसल, बारिश के मौसम में नमी बढ़ने और तापमान में उतार-चढ़ाव होने की वजह से बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के तेजी से पनपने की संभावना बढ़ जाती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सीधा दबाव डालते हैं। इसके अलावा, दूषित खान-पान की वजह से भी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि बारिश के मौसम में कई लोगों को सर्दी-जुकाम, गले में खराश और खांसी आदि से परेशान होना पड़ता है। इतना ही नहीं, कमजोर इम्यूनिटी की वजह से मच्छरजनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप कुछ ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं, जो शरीर को लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।

मानसून में कौन-सी ड्रिंक्स पीनी चाहिए?

मानसून में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कुछ ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं। इन ड्रिंक्स को पीने से शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सकती है।

1. अदरक का काढ़ा पिएं

रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा बताते हैं कि मानसून में अदरक का काढ़ा पीना फायदेमंद हो सकता है। आयुर्वेद में अदरक की तासीर को गर्म बताया गया है, इसका काढ़ा पीने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार, मानसून में रोजाना अदरक का काढ़ा पीने से मौसमी बीमारियों जैसे- सर्दी-जुकाम, खांसी और गले की खराश आदि में आराम मिल सकता है। हालांकि, आधुनिक चिकित्सा में इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। National Library of Medicine के अनुसार, अदरक में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इम्यून कोशिकाओं को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं।

2. तुलसी का काढ़ा पिएं

मानसून में अगर आप रोजाना तुलसी का काढ़ा पिएंगे, तो इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आयुर्वेद में तुलसी को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है, इसलिए मानसून में शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तुलसी का काढ़ा पीने की सलाह दी जाती है। मानसून में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आप रोजाना तुलसी के काढ़े का सेवन कर सकते हैं। हालांकि, मौसमी बीमारियों से बचाव और इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रभाव को लेकर आधुनिक चिकित्सा में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं।

3. दालचीनी का पानी पिएं

Journal of Functional Foods में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, दालचीनी आंत की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकती है। दालचीनी आंत के बैक्टीरिया के संतुलन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इसलिए मानसून में आपको दालचीनी के पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे मौसमी बीमारियों और पाचन से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है।

Disclaimer: मानसून में शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने, नमी बढ़ने, बैक्टीरिया-वायरस के ज्यादा पनपने की वजह से लोग बार-बार बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सबसे जरूरी है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना। अगर इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, तो शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद मिल सकती है। हालांकि, ये ड्रिंक्स किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। इसलिए कोई भी असामान्य लक्षण महसूस होने पर आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए।