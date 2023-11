Milk for strong bones: हड्डियों का कैल्शियम हो गया खत्म तो खाली दूध नहीं बल्कि उसमें मिलाकर पिएं ये एक चीज

Milk to get rid of weak bones: हड्डियों की कमजोरी को दूर करने के लिए सिर्फ दूध नहीं बल्कि हम आपको दूध में एक खास चीज को मिक्स करने की सलाह देंगे, जिससे हड्डियां मजबूत होंगी और कई रोग होने का खतरा भी कम होगा।

Best milk for healthy and strong bones: हड्डियां हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है, जो पूरा शरीर को एक संतुलित ढांचा और सहारा प्रदान करती है। इसलिए हड्डियों का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन यह देखा गया है कि जिस प्रकार लोग अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने पर ध्यान देते हैं, उतना ध्यान हड्डियों की मजबूती पर नहीं दिया जाता है। इस कारण से मजबूत मांसपेशियां भी कमजोर हड्डियों के कारण व्यर्थ हो जाती है। जब भी हड्डियों की कमजोरी को दूर करने की बात आती है, तो खूब मात्रा में दूध पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन दूध के साथ-साथ अगर उसमें कुछ खास चीज के मिला लिया जाए जिससे दूध की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाए, तो इससे हड्डियों की कमजोरी को तेजी से दूर करने में मदद मिल सकती है। इस लेख में हम आपको ऐसी ही एक खास चीज के बारे में बताने वाले हैं, जिसे दूध में मिलाकर सेवन करने से हड्डियों को और मजबूत बनाया जा सकता है।

दूध में मिक्स करें ये खास ड्राई फ्रूट

दूध में आपने बादाम और काजू मिक्स करके तो खूब पिए होंगे, लेकिन हम आपको दूध में अंजीर उबालकर उसका सेवन करने की सलाह देते हैं। अगर आपको भी पता नहीं है तो जान लीजिए कि अंजीर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों के लिए अच्छा विकल्प होता है। जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हो गई है, उनके लिए दूध व अंजीर का सेवन करना काफी अच्छा विकल्प हो सकता है।

एक साथ सेवन करने से डबल फायदा

दूध पीना आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे फ्रैक्चर आदि को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप दूध के साथ अंजीर का सेवन भी करते हैं, तो इससे आपको डबल फायदा मिल सकता है। खासतौर पर जिन लोगों को रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों से जुड़ा कोई दूसरा रोग है, तो इसका सेवन करना आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद है।

TRENDING NOW

दूध और अंजीर की रेसिपी

दूध और अंजीर का सेवन करने का तरीका बेहद आसान है या तो आप दूध में अंजीर डालकर उन्हें उबाल सकते हैं। इसके अलावा या फिर आप रात भर के लिए अंजीर को पानी में भिगो कर रखें, सुबह उन्हें ग्राइंडर से अच्छे से पीस लें, इसके बाद दूध उबालें और उबलने के बाद उसमें अंजीर डाल लें। अपने स्वाद के अनुसार उसमें चीनी मिलाएं और गरमा गरम दूध का सेवन करें।

रात को करें सेवन

वैसे तो आप दूध और अंजीर का सेवन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन खासतौर पर सर्दियों के मौसम में रात को सोने से पहले ही दूध और अंजीर का सेवन करना चाहिए। रात के समय करने से न सिर्फ आपकी हड्डियां मजबूत होंगी बल्कि साथ ही साथ आपकी पाचन क्रिया भी तेज होगी और कब्ज जैसी समस्याएं भी अपने आप ठीक हो जाएंगी।