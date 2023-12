रात को सोने से पहले दूध में 1 चम्मच मिलाकर पिएं ये खास चीज, कब्ज का मिट जाएगा नामोनिशान

Constipation drink: ज्यादातर लोगों में कब्ज की समस्या जिद्दी होती जा रही है और सिर्फ तब तक आराम रहता है, जब तक हम दवाएं लेते हैं। लेकिन इस खास नुस्खे की मदद से कब्ज से लंबे समय के लिए छुटकारा पाया जा सकता है।

How to treat constipation at home: खराब जीवनशैली के कारण ज्यादातर लोगों को कब्ज की समस्याएं हो रही हैं। कुछ लोग कब्ज को इग्नोर कर देते हैं, जबकि कुछ लोगों को पता है कि कब्ज के कारण कई बार अन्य कई स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। कब्ज की समस्या लोगों में इतनी कोमन हो चुकी है कि लोग इसे अब इग्नोर करने लगे हैं और ठीक से पेट साफ हुए लोगों को कई-कई दिन निकल जाते हैं। वैसे तो कई प्रकार की दवाएं व अन्य प्रोडक्ट्स मार्केट से मिल जाते हैं, जिनकी मदद से कब्ज का इलाज किया जा सकता है। लेकिन इन प्रोडक्ट्स या दवाओं का इस्तेमाल बंद करने के बाद फिर से कब्ज की समस्या होने लगती है और लंबे समय तक इन दवाओं या प्रोडक्ट्स को लेना आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है।

यही कारण है कि लोग कब्ज से छुटकारा पाने के लिए दवाओं पर नहीं बल्कि घरेलू नुस्खों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घरेलू नुस्खों से न तो किसी प्रकार का साइड इफेक्ट होता है और असर भी इनका काफी लंबे समय तक रहता है। इस लेख में हम आपको कब्ज से छुटकारा दिलाने वाले एक ऐसे ही खास नुस्खे के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। (Milk remedy to get rid of constipation in hindi)

दूध में मिलाएं सिर्फ एक चम्मच

कुछ नुस्खों में काफी मेहनत का काम है,लेकिन इसमें सिर्फ आपको गर्म दूध में एख चम्मच शहद डालकर पीना है। रोजाना ऐसा करना आपको कब्ज से राहत दिला सकता है। जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज हो रही है, उन्हें दूध में एक चम्मच शहद डालकर पीना शुरु कर देना चाहिए। दूध के साथ मिलकर शहद आपकी पाचन क्रिया को तेज कर देता है, जिससे कब्ज जड़ से खत्म हो जाती है।

TRENDING NOW

पीने का सही तरीका व समय

रात को दूध को उबाल लें और उसे थोड़ा ठंडा होने दें। ज्यादा गर्म दूध में शहद मिलाने पर दूध फट सकता है। इसलिए थोड़ा ठंडा होने पर इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं और चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद यदि पीने के सही समय की बात करें तो रात को सोने से ठीक पहले इसका सेवन करें। सर्दियों में इसका सेवन करना कब्ज की समस्या दूर करने के साथ-साथ अन्य कई फायदे भी प्रदान करता है।

डॉक्टर की सलाह जरूरी

हालांकि, डायबिटीज या अन्य किसी क्रोनिक बीमारी से ग्रस्त मरीजों को इस नुस्खे का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। साथ ही यदि आपको लंबे समय से कब्ज है, तो इस बारे में डॉक्टर से सलाह लेना भी जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार शरीर के अंदर किसी अन्य बीमारी के कारण ये समस्याए होने लगती हैं।